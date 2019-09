Hattrick a asistence. Pastrňák zářil při výhře Bostonu

Český hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu zazářil v sobotní generálce na novou sezonu NHL a čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci pomohl k domácímu vítězství Bruins nad Chicagem 8:2. Střelecky se prosadil také Filip Chlapík z Ottawy, která prohrála v Montrealu 3:4 v prodloužení.

Bodoval také obránce Libor Hájek, který si připsal asistenci při porážce Rangers v Brigdeportu s rivalem z New Yorku Islanders 2:4. Brankář David Rittich z Calgary odchytal celý zápas proti Edmontonu a přispěl 26 zákroky k vítězství 3:2.

Třiadvacetiletý Pastrňák, nejproduktivnější český hráč minulé sezony NHL, se zdá být před startem soutěže ve formě. V přípravě nastoupil podruhé a opět bodoval. V pondělí si při vítězství nad Philadelphií 4:3 v prodloužení připsal dvě přihrávky.

Proti Blackhawks se majitel Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hráče z posledních tří let zapsal do statistik nejdříve v 16. minutě přihrávkou u branky Jakea DeBruska v přesilové hře na 3:0.

V další početní výhodě 83 sekund před koncem úvodního dějství už Pastrňák skóroval. Gólmana Kevina Lankinena, který dovedl Finsko ke zlatu na květnovém mistrovství světa v Bratislavě, překonal střelou z levého kruhu a zařídil čtyřbrankový náskok. Ve 29. minutě vyjel Pastrňák zpoza branky, prostřelil Lankinena na bližší tyč a zvýšil na 5:0.

Hattrick dovršil po 62 sekundách závěrečné části. Po přihrávce Toreyho Kruga z rohu vlastního pásma na útočnou modrou čáru si Pastrňák blafákem do bekhendu mezi betony vychutnal Matta Tomkinse, který od poloviny utkání chytal za Blackhawks, a zvýšil na 7:1. Vzápětí dovršil hattrick i DeBrusk, rovněž autor čtyř bodů. Za Boston, který vstoupí do sezony ve čtvrtek v Dallasu, nastoupil i obránce Jakub Zbořil, chyběl zraněný centr David Krejčí.

Chicago nastoupilo s hráči z farmy, protože hlavní část týmu Blackhawks včetně útočníků Davida Kämpfa a Dominika Kubalíka je od pátku v Berlíně. Tam dnes nastoupí proti tamním Eisbären a v pátek zahájí soutěžní ročník v pražské O2 areně zápasem s Philadelphií.

Dvaadvacetiletý Chlapík skóroval v letošní přípravě podruhé při svém třetím startu. Ve středu bodoval premiérově a vítězným gólem přispěl k vítězství ve Vancouveru 6:2. V Montrealu v čase 57:43 opět získal Senators vedení 3:2, ale Canadiens zápas otočili a nastavení rozhodl Nick Suzuki.

Chlapík při svém gólu využil zaváhání brankáře Careyho Price, který chybně rozehrál z levého kruhu. Český útočník to vystihl před modrou čárou, přehodil si puk z bekhendu na forhend a poslal jej mimo dosah hvězdy Canadiens. Price se marně snažil skokem do brankoviště situaci zachránit. Senators čeká vstup do ročníku ve středu v Torontu.

Hájek ve čtvrtém startu v letošním testovacím období zaznamenal první bod. Připsal si druhou asistenci u gólu Tonyho DeAngela, který ve 46. minutě vyrovnal na 2:2. Výhru Islanders ale zařídil vítěznou brankou Matthew Barzal a výsledek pojistil Adam Pelech. Rangers, za které hrál i útočník Filip Chytil, čeká první soutěžní duel ve čtvrtek proti Winnipegu.

Předpokládaná jednička Calgary Rittich, který v předešlých třech duelech v přípravě za 125 minut inkasoval z 32 střel jen jednou, držel proti Edmontonu čistý štít do 51. minuty a Flames vedli od první třetiny 2:0 po gólech Tobiase Reidera a Milana Lucice, který proměnil přesilovku.

Ritticha překonal rovněž v početní výhodě Gaetan Haas, který zblízka usměrnil za odchovance Jihlavy přihrávku Joakima Nygarda. Za 31 sekund našel stejný hráč před Rittichem Zacka Kassiana a bylo to 2:2. V čase 54:21 ale strhl výhru na stranu Calgary druhým gólem v utkání Rieder. V dresu vítězů nechyběl útočník Michael Frolík. Calgary odstartuje ročník ve čtvrtek v Denveru proti Coloradu.