Hertl se blýskl v NHL dvěma góly a přihrávkou, Vejmelka opět držel Arizonu

Hokejový útočník Tomáš Hertl zařídil v úterním utkání NHL dvěma góly a asistencí výhru San Jose 5:3 nad Buffalem a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Odchovanec pražské Slavie je s pěti trefami nejlepším českým střelcem této sezony. Karel Vejmelka držel čisté konto až do 47. minuty a celkově zastavil 31 z 33 střel při prohře Arizony 0:3 ve Philadelphii.

Hertl poslal San Jose po vydařených individuálních akcích do vedení 3:1 a 5:2. Český útočník mohl při první trefě po přihrávce mezi kruhy střílet, ale neukvapil se, zbavil se kličkou do bekhendu blokujícího hráče, přehodil si puk na forhend a skóroval. U druhého gólu zatáhl puk do útočného pásma, drzou kličkou mezi dva beky se prosmýkl do šance a střelou podél pravého betonu zvýšil.

"Jsem šťastný, že jsem skóroval a že se mojí lajně dařilo. Ale jsem šťastný z každého gólu, který dáme, a ze všeho nejdůležitější je, že jsme vyhráli. To mě zajímá nejvíc," podotkl Hertl, který otevřel svůj bodový účet ve třinácté minutě asistencí u gólu Ryana Merkleyho od modré čáry na 2:1. Český útočník ihned vytáhl spoluhráči z branky puk, protože se v NHL trefil poprvé.

Vejmelku překonal ze situace dva na jednoho z levé strany střelou bez přípravy Sean Couturier. Před druhým gólem ztratil Dmitrij Jaškin v útočném pásmu puk a český gólman, který už byl v 58. minutě na cestě na střídačku, se rychle vracel zpět a skočil po puku, který jen těsně minul branku. Z dohrávané akce ale zvýšil Scott Laughton a při hře bez gólmana zpečetil výhru Claude Giroux. Čisté konto si připsal Carter Hart, který kryl 29 střel.

Vejmelka, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu, stále čeká na první výhru v NHL, byť v žádném z posledních tří startů nepustil více než dvě branky. Doplácí na nízkou produktivitu spoluhráčů, kteří v deseti odehraných utkáních vstřelili jen třináct branek, a například Jaškin ještě vůbec nebodoval. Coyotes jsou v lize s jedním bodem poslední a podobně odstartovali sezonu i před čtyřmi lety, kdy prohráli úvodních jedenáct zápasů.

"Chytal skvěle, držel nás ve hře," pochválil Vejmelku kouč Arizony Andre Tourigny. Přiznal, že z nelichotivé série jsou už všichni v týmu frustrovaní. "Neříkám, že panikaříme, ale chceme tak moc vyhrát, že se v určitých momentech odkloníme od toho, co máme hrát, a to nás sráží," vysvětlil.

Petr Mrázek plnil roli náhradního brankáře a ze střídačky sledoval bezchybný výkon parťáka Jacka Campbella, který zastavil 26 střel a dovedl Toronto k výhře 4:0 nad Vegas. Dvě branky vstřelil nejlepší střelec minulé sezony Auston Matthews a Mitchell Marner posbíral tři body (1+2). Ofenziva Golden Knights byla ale oslabena o pět útočníků včetně elitních hráčů Maxe Paciorettyho, Williama Karlssona a kapitána Marka Stonea.

Čisté konto si připsal i Jake Allen, který kryl 22 střel při vítězství Montrealu 3:0 nad Detroitem. Nejblíže k jeho překonání byl Filip Zadina, který trefil v přesilové hře po přihrávce Filipa Hronka brankovou konstrukci. Canadiens vedli už v desáté minutě o dva góly a třetí přidali při hře bez brankáře, čemuž předcházelo zblokování Zadinovy střely. Ve všech gólech měl prsty Nick Suzuki (1+2).

I přes pohodové vítězství zažili fanoušci i hráči v Montrealu jeden děsivý moment. Domácí útočník Jonathan Drouin byl zasažen střelou od spoluhráče Bretta Kulaka do tváře, rychle zamířil na ošetřovnu a sanitka jej převezla do nemocnice. "První zprávy zní povzbudivě, ale ještě podstoupí další vyšetření," řekl trenér Canadiens Dominique Ducharme.

Troy Terry přispěl dvěma góly k výhře Anaheimu 4:0 nad New Jersey a bodoval podeváté v řadě. Během série, která je aktuálně nejdelší v NHL, si připsal sedm branek a pět přihrávek. Na straně poražených zaznamenal dva záporné body ve statistice +/- český útočník Pavel Zacha. Dvakrát skóroval v úterním programu také J.T. Miller, který gólem v prodloužení dokonal obrat Vancouveru v utkání s New York Rangers z 0:2 na 3:2.