Hertlovy góly na výhru nestačily, Kaše skóroval před zraky rodičů

Útočník David Kaše předčil v sourozeneckém souboji Ondřeje a premiérovou trefou v NHL pomohl Philadelphii k výhře 4:1 nad Anaheimem. Za Flyers skóroval i Jakub Voráček. Tomáš Hertl vstřelil obě branky San Jose, které doma podlehlo Arizoně 2:3. Tomáš Nosek přispěl gólem k vítězství Vegas 3:2 nad Minnesotou. Carolina porazila Winnipeg 6:3 i díky třiceti zákrokům Petra Mrázka.

Kaše, druhá hvězda zápasu, se prosadil ve čtvrtém startu v NHL, když tečí zvýšil ve 25. minutě na 2:0. Na druhé straně byl velmi aktivní i jeho bratr Ondřej, ale neujala se žádná z jeho šesti střel. Jejich první vzájemný zápas v soutěži viděli na živo i jejich rodiče. Máma Kamila měla na sobě dres Philadelphie, táta Robert si oblékl dres Anaheimu.

První trefa Davida Kašeho v NHL:

Anaheim snížil v závěru druhé třetiny, ale Philadelphii uklidnil ve 45. minutě Voráček gólem na 3:1. Kladenský odchovanec získal ve středním pásmu puk a přečíslení dva na jednoho vyřešil přesnou střelou z pravého kruhu. Výhru stvrdil osm sekund před koncem Sean Couturier trefou při power play.

Hertl skóroval ve třetím utkání v řadě a svými góly vyrovnával na 1:1 a 2:2. Obě branky vstřelil podobným způsobem - zajel s pukem do útočného pásma a z pravého kruhu se trefil do vzdálenějšího růžku. Zápas rozhodl v 58. minutě Oliver Ekman-Larsson. U vítězné trefy asistoval Taylor Hall, který za Arizonu odehrál první utkání od výměny z New Jersey.

San Jose dohrávalo po faulu na Hertla posledních 46 sekund v šesti proti třem, ale nevytvořilo si vážnější šanci. Hertl, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, má na kontě v této sezoně 14 gólů. Z českých hráčů je lepší jen Jakub Vrána (15) a David Pastrňák (28), který si v úterý připsal jednu přihrávku při prohře Bostonu 3:4 v prodloužení s Los Angeles.

Nosek zvýšil ve 47. minutě na 3:1 krásnou střelou z levého kruhu do vzdálenějšího růžku a stejně jako Kaše si připsal vítězný gól. Pardubický rodák, který v předchozích třinácti utkáních zaznamenal jen jednu přihrávku, vstřelil v NHL branku po měsíci.