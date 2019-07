Hlavně chytit začátek, myslí si Řezník. Atmosféry se nebojí

Plzeňský obránce Radim Řezník věří, že fotbalisté Viktorie v úterní odvetě druhého předkola Ligy mistrů na stadionu Olympiakosu Pireus dokážou vstřelit branku a přiblížit se postupu. Po úvodním domácím výsledku 0:0 totiž Viktoria půjde dál i při jakékoliv remíze, při níž padnou góly.

Řezník do prvního utkání nezasáhl kvůli zranění. "Olympiakos byl silný na balonu, má šikovné, rychlonohé hráče vepředu. Jenom škoda, že jsme nevstřelili doma gól. Myslím, že situace na to byly, ale neměli jsme štěstí. Doufám, že se štěstí teď přikloní k nám," řekl třicetiletý pravý bek na tiskové konferenci.

"Pokud tu vstřelíme gól, bylo by to pro nás hodně výhodné. Pak by musel Olympiakos dát dva. Kdybychom my dali gól, postup bychom měli blízko a věřím, že to zvládneme," přidal Řezník.

Očekávané bouřlivé atmosféry na třicetitisícovém stadionu v Pireu se nebojí. "Myslím, že už jsme nějaké zápasy v takových prostředích hráli a určitě s plnými stadiony také máme zkušenost. Možná to bude problém v komunikaci, že se nebudeme tolik slyšet. Ale musíme si s tím poradit, i s počasím," upozornil Řezník.

Varováním pro českého vicemistra může být minulý venkovní pohárový duel v Záhřebu. Plzeňští si do únorové odvety druhého kola Evropské ligy přivezli domácí vítězství 2:1, ale v chorvatské metropoli propadli a prohráli 0:3. Dvě branky hosté inkasovali už v úvodních 34 minutách.

"V Záhřebu na nás vlétli a dostali jsme dva góly. Začátek je důležitý a myslím, že bychom si s tím měli poradit. Chceme do zítřejšího zápasu vstoupit dobře, chytnout se jednoduchými věcmi a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále," konstatoval Řezník.

Svěřenci Pavla Vrby vyhráli všechny tři ligové zápasy nové sezony. Pět z osmi branek ale vstřelili až ve druhém poločase. "My se snažíme hrát od začátku. Možná ty góly dáváme později, ale myslím, že jsme do sezony vstoupili dobře, a doufám, že to přeneseme do zápasu s Olympiakosem," prohlásil rodák z Českého Těšína.