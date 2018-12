Hokejista Arizony byl zasažen vysokou holí. Zčernalo mu oko

NHL nenabízí pouze krásné akce a góly, ale občas jsou k vidění i pěkně zákeřné zákroky. Jeden z takových inkasoval hokejista Arizony Michael Grabner, když ho Sammy Blais ze St. Louis trefil holí do oka.

V utkání kanadskoamerické NHL mezi Arizonou a St. Louis došlo k velmi nepěknému zákroku. Útočník domácích Michael Grabner byl zasažen hokejkou soupeře do obličeje. Jestli to byl úmysl, nebo ne, posuďte sami. Každopádně se jednalo o nesportovní zásah do velmi citlivého místa, do oka.

Oh no, Michael Grabner gets a stick up high from Sammy Blais accidentally. #OurPack pic.twitter.com/cURSbzz4Gn - Cristiano Simonetta (@CMS_74_) 2. prosince 2018

Dvaadvacetiletý Blais byl za svoji neopatrnost s hokejkou vyloučen na 2+2 minuty, jeho oběť ale dopadla mnohem hůř a do utkání už nezasáhla. Jednatřicetiletý Rakušan okamžitě zamířil do kabiny, kde o něj začali pečovat lékaři.

Další den vložil Grabner fotografii svého obličeje na sociální síť, aby jeho fanoušci viděli, jak dopadl. Obrázek ukazuje naprosto zdevastované levé oko, které bude muset hokejista léčit několik dní.

Útěchou mu může být alespoň to, že ho hráči "pomstili" a zápas vyhráli v poměru 6:1.