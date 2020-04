Hokejista Kubalík si nedovede představit hrát zápasy bez diváků

Hokejový útočník Dominik Kubalík nečekal, že jeho premiérová sezona v NHL bude natolik úspěšná. Před přerušením ročníku kvůli pandemii koronaviru nastřílel v dresu Chicaga v nejslavnější hokejové lize světa 30 branek. Kubalík doufá, že po obnovení soutěže na své výkony naváže. Nedovede si ale představit, že by se NHL hrála bez diváků.

"Abych řekl pravdu, nedovedu si momentálně představit, že by se to dohrávalo bez fanoušků. Doufejme, že se situace zlepší, což je jasné, ale jestli to bude s fanoušky, nebo bez, si netroufám říct. Hokej se hraje pro fanoušky, takže bych si nedokázal představit hrát v prázdných arénách NHL," řekl Kubalík v rozhovoru s ČTK.

Tento týden prodloužila NHL povinnou karanténu hokejistů, trenérů a zaměstnanců klubů do konce dubna. Vedení soutěže zvažuje možnost dohrát ročník v létě na neutrálních místech bez diváků.

Kubalíkovi se před pozastavením ligy dařilo nad očekávání. V 68 zápasech posbíral 46 bodů (30+16) a s náskokem deseti branek je nejlepším kanonýrem mezi nováčky. "Z osobního hlediska jsem byl velice spokojený, vůbec jsem to samozřejmě nečekal, že to bude až takhle úspěšné. Ale když hrajete s takovými hráči, je spousta věcí snazších," uvedla čtyřiadvacetiletá opora Blackhawks.

"Sezona ještě není u konce, ale užil jsem si ji a budu na ni hrozně rád vzpomínat. Doufám, že to bude pokračovat dál a věřím, že jsem si tam udělal nějakou pozici, ke které se - až se zase začne hrát - vrátím," konstatoval Kubalík.

Užíval si přítomnost po boku klubových legend Patricka Kanea, Duncana Keitha, Jonathana Toewse či Brenta Seabrooka, kteří s Chicagem vyhráli tři Stanley Cupy. "Pro mě bylo velkou školou, že jsem s takovými hráči, legendami, mohl být v šatně. Člověk se snaží odkoukat co nejvíc věcí a každý den je hrozná škola. Hrozně jsem si to užíval a jsem šťastný, že jsem dostal šanci s nimi být," prohlásil Kubalík.

Navzdory zvučným jménům se týmu nedařilo podle představ. Před přerušením ročníku ztráceli Blackhawks šest bodů na postup do vyřazovacích bojů. "Týmově to bylo nahoru dolů, hodně jsme se pohybovali kolem play off. Dostat se tam byl velký cíl. Teď na konci jsme se poslední tři zápasy k tomu zase nadechli," řekl český reprezentant.

"Věřím, že ta šance dostat se tam by byla, i když samozřejmě v Chicagu by všichni chtěli být v play off celý rok. Je to tradiční tým, který play off vždycky hrál a být v těchto vodách úplně nechtěl," uvedl Kubalík.

Hrozně rád bych v Chicagu zůstal, má jasno Kubalík

Po sezoně mu vyprší smlouva. Představu o budoucnosti má jasnou. "Hrozně rád bych v Chicagu zůstal. Teď je situace taková, že se čeká. Všichni čekají na to, co se bude dít, jak to nakonec dopadne a kdy a jestli se bude hrát. Moje smlouva šla trošičku stranou, ale jak bude možnost to vyřešit, tak věřím, že to vyřešíme a domluvíme se. Hrozně rád bych zůstal v Chicagu. Věřím, že to tak i dopadne," prohlásil někdejší hráč Plzně a švýcarského celku Ambri-Piotta.

Po zastavení NHL se rozhodl k návratu do rodné Plzně, kde mu s udržením fyzičky pomáhá starší bratr Tomáš. "S bráchou bydlíme kousek vedle sebe, takže zatím chodíme hodně na kolo. Na terase děláme menší kruháček nebo hodně chodíme na tenis ke známému na kurt. To jsou tři věci, které děláme. Snažíme se nějakým způsobem udržovat," konstatoval dvojnásobný nejlepší střelec extraligy.

Volný čas vyplňuje všelijak. "Jsem rád, že člověk může vypadnout k rodičům na barák, takže tam trávíme docela dost času. Moc nečtu, takže knížky žádné. Hodně samozřejmě televize, filmy, seriály. To je taková klasika u všech. Člověk se snaží jakkoli zabít čas. Taky jsme hráli PlayStation," popsal Kubalík, kterého v roce 2013 draftovalo Los Angeles.

Právě čas strávený s rodinou je pro něj v současné situaci největším plusem. "Hodně pozitivní je to, že člověk může být s rodinou, protože jak jsme s přítelkyní přes sezonu pryč, tak se s ní moc nevidíme. Teď je toho času spousta," řekl Kubalík.