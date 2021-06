Hokejisté Tampy Bay zdolali v úvodním finálovém duelu Montreal, Palát asistoval

Hokejisté Tampy Bay porazili v úvodním finálovém duelu play off NHL Montreal 5:1. Asistencí se na výhře obhájců Stanleyova poháru podílel útočník Ondřej Palát, který si připsal tři kladné body do statistiky plus/minus. Po třech bodech zaznamenali Nikita Kučerov (2+1) a Brayden Point (0+3). Za Lightning nastoupil i obránce Jan Rutta.

Lightning otevřeli skóre v sedmé minutě po česko-slovenské spolupráci, kdy obránce Černák usměrnil do sítě Palátovu přihrávku od hrazení. Čtyřiadvacetiletý Slovák oslavil ve svém 46. utkání ve vyřazovacích bojích premiérovou trefu. Palát bodoval ve čtvrtém z posledních pěti duelů a připsal si desátý bod v letošním play off. "Pali mi neuvěřitelně přihrál. Už jsem se to jen snažil tečovat do brány. Naštěstí to skončilo v pravém rohu," uvedl Černák.

Na počátku druhé třetiny zastavila střelu zadáka Montrealu Chiarota tyč. Na druhé straně Price zblízka vychytal nikým nehlídaného Stamkose.

V 26. minutě přidali domácí druhý gól po akci, která začala u Rutty. Goodrowova sražená střela se odrazila ke Colemanovi, jehož pohotové zakončení před brankou lehce tečoval Gourde.

O chvíli později mohl snížit hostující kapitán Weber, jenže gólman Vasilevskij jeho samostatný únik zastavil. V 38. minutě už ale nestačil na Chiarotovu ránu, kterou si do vlastní branky srazil bek McDonagh. Třicetiletý Kanaďan potřeboval na první trefu v play off dokonce 52 utkání.

Šance "Habs" na srovnání vzaly za své ve 43. minutě. Kučerov nahodil před branku puk, který Chiarot v souboji s Palátem ve vzduchu nezkrotil a nešťastně si ho srazil za Priceho záda.

V 52. minutě Point vyhrál vhazování, Kučerov si nabruslil mezi kruhy a přidal čtvrtý gól domácích. V předposlední minutě uzavřel skóre v početní výhodě tvrdou ranou od mantinelu Stamkos. Montreal inkasoval v oslabení po 32 ubráněných přesilovkách.

Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Kučerov, zvolený první hvězdou, zaokrouhlil v 19. utkání počet bodů na 30 (7+23) a stal se pátým hráčem v dějinách NHL, který tuto hranici překonal v play off minimálně podruhé. Stejného počinu dosáhli také Wayne Gretzky (šestkrát), Mark Messier (třikrát), Jari Kurri a Mario Lemieux (oba dvakrát). "Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. V současnosti hraje jako zvíře," vyzdvihl ruského útočníka Stamkos.

Druhý duel je na programu v noci ze středy na čtvrtek od 2.00 SELČ opět na ledě Tampy Bay. "Série ještě zdaleka neskončila. Rozhodně je co zlepšovat, protože si myslím, že do toho můžeme dát ještě víc. Montreal nás v dalším zápase zatlačí. Musíme být lepší než dnes," přidal trenér Lightning Jon Cooper.

"Pozitivní je, že jsme nehráli nejlépe, takže víme, že se můžeme zlepšit. Tampa je velmi talentovaný tým, který těží z vašich chyb. Pokud budeme lépe držet puk, minimalizujeme chyby a vytvoříme si víc šancí, půjdeme nahoru," konstatoval Luke Richardson, který vede Canadiens při absenci nemocného hlavního trenéra Dominiquea Ducharmea. Ten by se měl po uzdravení z koronaviru vrátit na lavičku ve třetím utkání.

Tampa útočí na třetí triumf ve Stanleyově poháru. První získala v roce 2004, druhý loni v září v sérii s Dallasem. Vyhrát dvakrát za sebou se naposledy povedlo Pittsburghu v letech 2016 a 2017.

Canadiens jsou ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej vybojovali počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu jsou suverénně nejlepší.

V širším kádru kanadského týmu je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu play off zasáhl do finálové série.