Hokejisté Tampy porazili Islanders a zahrají si finále play-off NHL

Hokejisté Tampy Bay postoupili do finále play-off NHL. Floridský tým s Ondřejem Palátem v sestavě porazil New York Islanders 2:1 v prodloužení a sérii vyhrál 4:2 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár, který Lightning získali dosud jen v roce 2004, se střetnou s Dallasem.

Vítězný gól dal Anthony Cirelli v čase 73:18 a zúročil tím střeleckou převahu mužstva (48:27). Útočník Tampy Bay dostal dobrou přihrávku zpoza branky od Barclaye Goodrowa a za cinkotu tyčky překonal Semjona Varlamova. "Emoce jsou obrovské, pro tohle jsme dřeli. Naším cílem bylo zahrát si o Stanleyův pohár a teď jsme tady. Myslím si, že každé dítě o tomhle sní. Jsme nadšení a připraveni," uvedl Cirelli.

Islanders, kteří protáhli sérii výhrou v minulém utkání v prodloužení, se ujali vedení ze své první střely v zápase. Devon Toews obkroužil branku a u levé tyče byl rychlejší než přesunující se gólman Andrej Vasilevskij. Tampa Bay vyrovnala v sedmé minutě, když se z dorážky prosadil obránce Victor Hedman a připsal si už devátou trefu v play-off.

Od té chvíle oba brankáři odolávali a v prodloužení mohli rozhodnout Islanders, ale Brock Nelson neuspěl v sólovém úniku. "Měli jsme šance a jsme zklamaní, že nám sezona skončila. Myslím si, že jsme měli na to, abychom si taky zahráli finále, ale prohráli jsme," řekl Varlamov.

Hrdinou zápasu se stal Cirelli, který přitom v průběhu druhé třetiny zamířil s bolestivou grimasou do kabin po střetu koleno na koleno s Andersem Leem. Při odchodu se držel za pravé koleno, ale od třetí třetiny i v prodloužení pokračoval ve hře. "Snažím se neupřesňovat zranění, ale tohle bylo zjevné. To, že se vrátil, je pozoruhodné. Odehrál to na jedné noze," prohlásil kouč Lightning Jon Cooper.

Palát stoupá vzhůru

Při postupu Tampy Bay do finále hrál důležitou roli i Palát. Rodák z Frýdku-Místku byl vidět zejména v posledních dvou sériích, ve kterých přispěl osmi góly včetně tří vítězných k vyřazení Bostonu a Islanders. Celkově v letošním play off nasbíral 13 bodů (8+5) a ve statistice +/- je se čtrnácti kladnými body na třetím místě.

Tampa Bay za vítězství ve Východní konferenci získala Prince of Wales Trophy. Tradice velí, aby se hráči poháru nedotýkali, protože jinak nezískají Stanley Cup. Posledních pět vítězů Východní konference včetně Tampy Bay v roce 2015 ale ve finále prohrálo, přestože pověru dodrželo.

"Minule jsme se nedotkli a prohráli jsme (s Chicagem 2:4 na zápasy), proto jsme tradici porušili. Nejsme přehnaně pověrčiví," uvedl Hedman, který si na pohár sáhl jako první.

Na týmovém focení s trofejí se objevil i kapitán Steven Stamkos, který do play-off ještě nezasáhl. Jeho start ve finále zatím nebyl vyloučen. "I když nehraje, stále je naším lídrem. Má dobrý vliv na tým během tréninků i ranních rozbruslení," řekl Hedman.

Islanders se do finále Východní konference probojovali poprvé od roku 1993 a dali vzpomenout na úspěšnou éru klubu, který na začátku 80. let získal Stanleyův pohár čtyřikrát v řadě. "Teď jsme zklamaní, ale jsem hrdý na hráče na pokrok, jaký udělali. Zjistili jsme, že jsme konkurenceschopní a že bychom si v budoucnu mohli zahrát o Stanley Cup. Teď nám ještě kousek chyběl," řekl kouč Barry Trotz.