Hokejový Edmonton založil fond na památku zesnulého Cavea

Představitelé Edmontonu Oilers založili fond na památku svého zesnulého hokejisty Colbyho Cavea. Pětadvacetiletý kanadský útočník náhle zemřel v sobotu po krvácení do mozku, život mu nezachránila ani akutní operace. Klub ve spolupráci s rodinou se nyní pokusí připomínat jeho odkaz prostřednictvím fondu pro znevýhodněné děti, aby mohly sportovat.

"Oslovíme lidi, zda by přispěli, a pokusíme se udělat něco pro to, abychom změnili životy některým z nich. To bylo pro Colbyho opravdu důležité. Hodně pracoval pro komunitu, a pokud můžeme dětem či někomu pomoci, aby hrál hokej nebo dělal jiný sport a zlepšoval své duševní zdraví, budou na to Colby i jeho žena hrdí," uvedl předseda Oilers Bob Nicholson.

Cave, rodák z North Battlefordu v provincii Saskatchewan, působil v Edmontonu druhou sezonu. Než byla NHL kvůli koronaviru přerušena, odehrál v ní 11 zápasů, větší část pak za farmářský celek. Předtím strávil dva roky v Bostonu.