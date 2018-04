Hraju, pomáhá mi to, cítím se dobře, hlásí z Washingtonu Kempný

S hokejistou Michalem Kempným panuje ve Washingtonu spokojenost. Sedmadvacetiletý obránce přišel do týmu Capitals před uzávěrkou přestupů ze Chicaga, kde často zůstával pouze mezi náhradníky. V mužstvu kolem kapitána Alexandra Ovečkina však nastupuje v první obranné dvojici a generálního manažera Briana MacLellana zaujal natolik, že v létě bude uvažovat o prodloužení jeho kontraktu.

"Z rozhovoru s trenéry a generálním manažerem jsem měl velmi dobrý pocit. Dopustil jsem se pár chyb, ale pořád mě nechali v sestavě. V Chicagu to bylo přesně naopak. Jakmile se mi něco nepovedlo, nevešel jsem se na soupisku. Ve Washingtonu pořád hraju. Hodně mi to pomáhá a cítím se díky tomu dobře," uvedl Kempný pro deník The Washington Post.

Hodonínského rodáka následoval brzy po příchodu do Capitals další český bek Jakub Jeřábek z Montrealu. Jejich angažování si MacLellan pochvaluje. "Dobře k nám pasují. Dělají přesně to, co jsme si od nich představovali. Když jsme loni přivedli (Kevina) Shattenkirka, zadní řady se změnily. (John) Carlson najednou nehrál v první přesilovkové formaci. Tentokrát jsme šli jinou cestou. Museli jsme zalepit díry, ale místo hvězd jsme přivedli hráče se stabilní výkonností, kteří nám dodali přesně to, co jsme potřebovali," pochvaloval MacLellan.

Kempný nastupuje po boku Carlsona a za zápas pravidelně odehraje přes 16 minut. V dresu Capitals naskočil do 22 utkání, v nichž zaznamenal dva góly a asistenci. Bilanci si výrazně zlepšil v sobotním utkání proti New Jersey, ve kterém přispěl k výhře 5:3 brankou a přihrávkou a dočkal se ocenění pro druhou hvězdu večera.

Todda Reirdena, asistenta hlavního trenéra Washingtonu Barryho Trotze, nadchla Kempného "fenomenální kondice". A těší ho i Jeřábek, který za Capitals oproti Kempnému naskočil do poloviny soubojů. "Snažíme se jim pomoc v rozvoji. Jsou v jiné fázi vývoje než ostatní hráči a jsou velmi dychtiví," podotkl bývalý zadák. Jak Kempnému, tak i Jeřábkovi vyprší po konci sezony roční smlouvy.