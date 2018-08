Hvězda NHL řídila příliš rychle. Musí zaplatit přes milion korun

Finský hokejový šikula Alexander Barkov dostal velmi mastnou pokutu. Hráč, jenž hájí dres Floridy Panthers se vydal v době mezi sezónami do své domoviny, do Finska. Vzal své krásné a hlavně rychlé auto na projížďku, ze které se vrátil o několik dolarů chudší. Překročil totiž rychlostní limit o více než o 40 km/h, což ho stálo přes 50 tisíc amerických dolarů (více než milion korun).

Říkáte si, že pokuta pro finského talentovaného hokejistu je příliš vysoká? Ano, centr Floridy Panthers totiž doplatil na velmi zvláštní systém sankcí, který v severské zemi aplikují. Místní podmínky jsou nastaveny tak, že výše pokuty se odvíjí od výše vašeho ročního příjmu. A jelikož Barkov vydělává v USA 5,9 milionů dolarů ročně, finská správa mu vystavila za rychlou jízdu takovou pálku.

Hokejista, který se vyznačuje vynikající hrou jak v přesilových hrách, tak v oslabení, jel ve svém rodném Finsku mnohem rychleji než by měl. V úseku, kde je povolena rychlost 60 km/h se řítil 105 km/h. Kdyby se mu takový prohřešek stal na Floridě, zaplatil by "směšných" 150 dolarů. Bohužel pro něj, na severu Evropy jsou pravidla nastavena o dost přísněji, než ve slunném státě USA.

Florida Panthers forward Aleksander Barkov has been found guilty of endangering the safety of traffic and has been fined 46,675€ ($54,170~ USD) after being clocked going 105 km/h in a 60 km/h zone.



Speed fines in Finland are based on a percentage of your yearly earnings. pic.twitter.com/aFCSg0pGxc