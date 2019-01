Hymna před utkáním nezačala. Fanoušci ji zpívali i bez doprovodu

V hokejové NHL je zpívání hymny před začátkem zápasu dlouholetou tradicí. Ani Columbus Blue Jackets není výjimkou. Nečekaná věc se ale stala v nedělním utkání s New York Rangers. Zpěvák, který měl celý slavnostní akt na starosti, po příchodu na led zjistil, že nemá mikrofon. Z reproduktorů v Nationwide Areně tak nezačalo překvapivě nic hrát, až přišla nečekaná pomoc od diváků.

Dlouhých šestnáct let podobný okamžik nezažil. Až teď o víkendu poprvé za svou kariéru si zapomněl vzít sebou mikrofon. Zpěvák Leo Welsch přišel na led Nationwide Areny bez nejdůležitějšího náčiní, které při práci potřebuje. Že mu chybí, zjistil až ve chvíli, kdy měl začít zpívat hymnu před utkáním NHL, ve kterém Columbus hostil soupeře z Metropolitní divize New York Rangers. Před tradiční předzápasovou slavnostní událostí však nezpanikařil, ukázala tak svou stránku profesionality.

Po pár vteřinách se však uklidnil a jediná věc, kterou mohl udělat, bylo z jeho strany poprosit diváky, aby mu pomohli. Stalo se tak. Welsh rukami naznačil, ať se lidé utiší, a poté začali zpívat všichni najednou. Ztichlou halou, kam se pro zápasy NHL vejde 18 500 fanoušků, se tak nezvykle zlehka začala ozývat americká hymna. Zpěvák jejich čin následně po zápase ocenil. "Děkuji vám. Opravdu jsem vás potřeboval a šli jste mi naproti," napsal na svůj twitterový účet.

Thank you #5thLine. Really needed you there and you came through. #CBJ