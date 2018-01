Jágr a Calgary? Ničeho nelitujeme, zní z klubu

Angažování Jaromíra Jágra v Calgary nelitují. Prezident kanadského klubu Brian Burke uvedl, že by pětačtyřicetiletého českého hokejistu přivedl znovu. Legendární útočník se ve své 24. sezoně v NHL potýká se zdravotními problémy a podle spekulací médií v Calgary nejspíš brzy skončí.

"Ten experiment s Jágrem bychom podnikli znovu, kdyby se naskytla příležitost," řekl Burke v rozhovoru pro kanadskou televizní stanici Sportsnet. "Je to dobrý chlapík. Hrál dobře, když mohl. Byl hodně zraněný, zmeškal kemp, začal pozdě. Byla to pro něj opravdová smršť, a když máte roky, je toho na vás moc," uvedl Burke.

Jágr podepsal v den, kdy začala sezona, s Flames roční smlouvu na milion dolarů. Za Calgary však odehrál jen 22 utkání, v nichž si připsal sedm bodů za gól a šest asistencí. Kvůli několika zraněním se zadrhl jeho útok na první místo v počtu odehraných zápasů v NHL. Jágr nastoupil v základní části k 1733 utkáním a před sebou má jen Marka Messiera (1756 zápasů) a Gordieho Howea (1767).

Navzdory Jágrovu trápení se zdravím si Burke jeho přítomnost v klubu pochvaluje. "Je to skvělý člověk. V kabině je fakt výborný, užíváme si ho," řekl Burke. Řada útočníků Flames, jako například nováček a Jágrův spoluhráč z útoku Mark Jankowski, si podle něj váží možnosti mít Jágra po svém boku. "Když vám něco říká člověk, co bude v Síni slávy, tak jste za tu radu vděční. Je to jako: 'Budu si to hýčkat a pamatovat až do smrti'. Jankowski o tom jednou bude vyprávět vnoučatům."

Do aktuální situace kolem nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL Burke jasno nevnesl. "Bojoval s několika zraněními, je to s ním ze dne na den. Momentálně nemáme co oznámit. Až budeme, tak to uděláme," uvedl. Na otázku, zda má Jágr šanci získat angažmá v jiném klubu NHL, Burke odvětil: "To nevím, ale mám pocit, že asi ne. Má prsteny (za dvě vítězství ve Stanley Cupu), má trofeje, má rekordy. Byla to báječná kariéra, jestli skončí."