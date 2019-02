Jako na Divokém západě! V Chicagu padlo patnáct branek

Oba patří spíše k tomu méně lukrativnějšímu, co může zámořská hokejová liga nabídnout. Mezi favority NHL letos Chicago ani Ottawa nepatří, přesto měly v noci co nabídnout. Diváci v United Centre si odnesli domů parádní zážitek, který se jen tak nevidí. Domácí je potěšili nejen výhrou, ale postarali se i o nevídanou přestřelku, ve které padlo patnáct branek.

Už jenom za první třetinu vidělo přes 21 tisíc diváků tolik branek, jako se jindy nedočkají za celé utkání. Po dvaceti minutách svítil na ukazateli skóre stav 5:4 pro domácí. "Docela pěkný bláznivý zápas," divil se domácí Alex DeBrincat, který se postaral o dva z pěti gólů Chicaga v první třetině.

Utkání bohaté na góly pokračovalo i nadále. Hokejisté obou celků už nepálili tolik ostrými, ale i tak se činili. DeBrincat zkompletoval hattrick. Aby však pomohl svému týmu k vítězství, musel přidat ještě dvě asistence. S pěti kanadskými body byl po právu vyhlášen nejlepší hvězdou zápasu. "Vypadalo to spíš, jako když se hraje letní hokejový zápas na plácku s vysokým počtem gólů," smál se DeBrincat. "Je dobré, že jsme vyhráli, to všechno je důležité."

Kdo naopak nebude vzpomínat na noční zápas v dobrém, budou oba nastupující gólmani. Ani jeden z nich nevydržel v brance do konce první třetiny. Domácí Cam Ward odstoupil už po necelých osmi minutách. Craig Anderson na druhé straně vydržel jen o chvilku déle a v čase 13:22 přepustil místo náhradníkovi Andersi Nilssonovi. Jubilejní 600. zápas v NHL si přitom představoval určitě jinak a rozhodně ho chtěl dochytat.

"Něco takového se dá označit za brankářskou noční můru, a to pro obě strany," řekl Ward po zápase. "Abych byl upřímný, je to docela bláznivé, ale samozřejmě dva body za vítězství na konci zápasu jsou nejdůležitější," upozornil brankář Chicaga, jehož tým se díky výhře posunul opět blíže k pozicím pro play-off.

Co se stalo za šedesát minut na ledě, nechápali přitom ani trenéři obou týmů. "I kdybychom vyhráli, bylo by to divné," prohlásil ironicky trenér Ottawy Guy Boucher. "Trénuji už 22 let. Viděl jsem spoustu divných zápasů a tohle je jeden z nich. Všichni to věděli okamžitě. Oba týmy se téměř shodly v tom, co se dělo. Jako nějaká hádka o to, kdo udělá poslední chybu, a tak to i bylo," shrnul kouč Senátorů, jehož tým zůstává nejhorší v celé NHL. Chicago se výhrou přiblížilo příčkám pro play-off. Momentálně je desáté a na poslední postupové osmé místo ztrácí už jen jeden bod.