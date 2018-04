Jašek podepsal smlouvu s Vancouverem, nahradí bratry Sediny?

Po vypadnutí Liberce z play-off se mladý český útočník vydal do zámoří, kde stihl odehrát za Utice šest zápasů. Posbíral v nich sedm bodů a vedení Canucks zaujal natolik, že dvacetiletému Jaškovi nabídlo tříletou nováčkovskou smlouvu. Své kariéry navíc letos uzavřeli bratři Sedinové, a tak se ve Vancouveru počítá s přílivem mladé krve.

Lukáš Jašek je produktem třineckého hokeje, který během pár posledních let vychoval několik šikovných a talentovaných hokejistů. Kromě nového hráče Canucks se u třineckých Ocelářů prosadili i bratři Kovařčíkové, Cienciala nebo Matyáš. Ti všichni jsou momentálně tahouny Slezanů v letošním play-off.

Poslední sezonu ovšem Jašek strávil u Bílých Tygrů. Pod vedením Filipa Pešána dostával hodně prostoru a zřejmě poprvé byl v extraligovém mužstvu pravidelným členem sestavy. V Třinci se mu totiž pořádně prorazit nepodařilo. "Změny vůbec nelituji, v Liberci jsem měl hodně prostoru a hrál jsem i přesilovky. Když se mi nedařilo, trenér Pešán mě podržel," pochvaloval si odchovanec Třince.

Ihned po vyřazení od Hradce dostal příležitost dohrát sezónu za Atlantikem. Ani na chvíli neváhal a připojil se k farmářskému celku Vancouveru. V Utice uchvátil hned při svém debutu, ve kterém jednou skóroval a přidal dvě asistence. "Od té doby se mi hraje velmi dobře, dodalo mi to sebevědomí," uvedl Jašek.

Do play-off se nakonec Utice dostalo na poslední chvíli z posledního místa, dvacetiletý útočník tak má před sebou ještě minimálně čtyři zápasy. Ani to ovšem Vancouveru nezabránilo v tom, aby si českého mladíka pojistil na tři roky.

Šance Jaška na start v NHL v následující sezóně navíc nejsou vůbec malé. Bohaté kariéry totiž uzavřeli oba Sedinové, v týmu tak vznikla poměrně velká díra, která je potřeba co nejrychleji zaplnit. A očekává se, že přednost dostane dravé mládí.

Welcome to Jasek Park. 🦖🦕#Canucks sign 20-year-old forward to three-year entry level contract. Jasek was drafted by Vancouver in the sixth round, 174th overall, at the 2015 NHL Entry Draft. https://t.co/g2bwwkQb1Y