Kanaďan Bouwmeester ze St. Louis může rozšířit Triple Gold Club

Kanadský hokejový obránce Jay Bouwmeester ze St. Louis může rozšířit Triple Gold Club, v kterém jsou majitelé zlatých medailí z olympijských her, světových šampionátů a zároveň prstenů za triumf ve Stanleyově poháru. Pětatřicetiletý olympijský vítěz z roku 2014 ze Soči a mistr světa z let 2003 z Helsinek a 2004 z Prahy vstoupí do vybrané společnosti jako 29. hráč v případě triumfu Blues ve finále play-off NHL proti Bostonu.

St. Louis vede v sérii na čtyři vítězství nad Bruins 3:2 na zápasy a má šanci dovršit premiérový triumf ve Stanleyově poháru v noci z neděle na pondělí SELČ doma. Případný sedmý duel by se hrál ze středy na čtvrtek v Bostonu.

Bouwmeester má na kontě v NHL 1184 zápasů a 415 bodů za 87 branek a 328 asistencí. V 73 zápasech play-off zaznamenal 12 bodů za 12 přihrávek. Třetí hráč draftu z roku 2002 se vůbec prvních zápasů v bojích o Stanleyův pohár dočkal až ve 30 letech právě v dresu Blues, kam zamířil v dubnu 2013 z Calgary. Předtím v dresu Floridy ani Flames na play-off nedosáhl.

Byl ale navíc i u dvou triumfů Kanady na Světovém poháru v letech 2004 i 2017. Mezi držiteli "zlatého hattricku" dokázali triumfovat ve Světovém poháru také další Kanaďané Scott Niedermayer, Joe Sakic (oba 2004), Patrice Bergeron, Sidney Crosby, Corey Perry a Jonathan Toews (všichni 2017). Kanadský pohár v roce 1981 vyhráli v dresu Sovětského svazu Rusové Vjačeslav Fetisov a Igor Larionov.

Jako dosud poslední rozšířil Triple Gold Club loni v únoru po triumfu na olympijských v Pchjongčchangu ruský útočník Pavel Dacjuk. Mezi elitou je deset Kanaďanů, devět Švédů, sedm Rusů a dva Češi - Jaromír Jágr a Jiří Šlégr, kteří se mezi držitele "zlatého hattricku" zařadili v roce 2005 po vítězství na mistrovství světa ve Vídni.

Jediným koučem zůstává Kanaďan Mike Babcock, který dovedl Kanadu k triumfu na MS v roce 2004 v Praze i na olympiádách v letech 2010 a 2014 a s Detroitem získal v roce 2008 Stanleyův pohár.