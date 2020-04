Kanonýr Matthews: o králi střelců, úctě k Ovečkinovi a koronaviru

Velmi smutní zůstali fanoušci i samotní hokejisté, když se přerušila NHL. Zámořská soutěž totiž slibovala nádherný souboj o Maurice Richard Trophy mezi Ovečkinem, Pastrňákem a Matthewsem. Právě americký talent ve službách Toronta se vyjádřil, jaké to je, když se může přetahovat s ruskou mašinou na góly.

Alexandr Ovečkin má nyní na kontě 48 branek, stejně jako český šikula z Bostonu David Pastrňák. Auston Matthews je jen o jednu trefu za nimi. Zpovzdálí ještě číhají na svoji šanci urvat korunu pro krále střelců Leon Draisaitl (43) a před pauzou v neskutečné formě hrající Mika Zibanejad (41).

Bohužel, zasáhla vyšší moc a stejně jako ostatní soutěže, musela být NHL kvůli pandemii koronaviru přerušena. Nejen samotní adepti na trofej pro nejlepšího střelce, ale celá zámořská hokejová liga a její fanoušci si přejí, aby zmíněná čísla nebyla konečná.

Američan Matthews v rozhovoru pro Sportsnet popsal, jak si užívá boj o prestižní individuální cenu s fenomenálním Ovečkinem. "Beru to s pokorou. Je úžasné soupeřit s někým tak výjimečným. Vždyť on je generační talent," vysekl kníratý snajpr poklonu kapitánovi Washingotnu Capitals. "Jeho vliv přesahuje mantinely. Stal se inspirací pro spoustu hráčů a dětí," pokračoval a ocenil vliv a popularitu hráče s přezdívkou "great eight".

Útočník Maple Leafs by byl rád, kdyby se základní část dohrála. Už proto, že by mu o jeden gól unikla Maurice Richard Trophy, o kterou by se podělil právě Ovečkin s Davidem Pastrňákem. "Je frustrující zažít situaci, kdy se NHL stopne. Doufám, že se brzy vrátíme a zpátky na led a budeme spolu dál soupeřit. To si přejeme všichni," pravil hokejista s laserově přesnými střelami.

Ale i on ví, že v současné době musel sport na vedlejší kolej. "To, že jste blízko mety padesáti gólů, je irelevantní ve chvíli, kdy přijde řeč na lidské životy," dodal smířlivě.

Tak uvidíme, jestli vir šířící se světem odmával předčasný konec, nebo jestli dostane svatá trojice ještě příležitost si vystřílet trofej pro sebe. Nebo dokonce pětice? Kdo ví. V tuhle chvíli nikdo.