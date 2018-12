Kaše pomohl Anaheimu třemi body k výhře, byl hvězdou zápasu

Útočník Ondřej Kaše přispěl v NHL gólem a dvěma přihrávkami k nedělní výhře Anaheimu 6:5 po nájezdech nad New Jersey a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Třetí hvězdou utkání se stal brankář David Rittich, který kryl 29 z 30 střel, ale neodvrátil prohru Calgary 0:1 v Edmontonu.

Kaše asistoval u vyrovnávacích gólů na 3:3 a 4:4. Třiadvacetiletý útočník u první brankové situace dlouho držel puk na holi, navázal na sebe pozornost tří protihráčů a v pravý čas uvolnil Brandona Montoura. U dalšího gólu vyrazil brankář Cory Schneider Kašeho střelu a kotouč se dostal až na modrou čáru, odkud ho nahodil na branku Pontus Aberg. Obránce New Jersey Ben Lovejoy chtěl puk zachytit, ale rukavicí jen změnil dráhu letu mimo Schneiderův dosah.

I branka na 5:4, kterou rozhodčí připsali Kašemu, byla z kategorie kuriózních. Puk se po střele českého útočníka vznesl obloučkem do vzduchu a obránce Andy Greene si ho hokejkou srazil do vlastní sítě. "Byl to divný zápas. Poprvé v mé kariéře se stalo, že bychom si dali tři vlastní branky," kroutil hlavou trenér New Jersey John Hynes, jehož svěřenci vyrovnali v poslední minutě.

Ani v rozstřelu nestálo při Devils štěstí. Taylora Halla zastavila tyč, po něm Ryan Getzlaf stvrdil výhru Anaheimu. "Bylo příjemné, že odrazy hrály s námi. To se nám v úvodních dvou měsících sezoně nestávalo," prohlásil Getzlaf. Jednu kaňku ale zápas Anaheimu přinesl, zápas kvůli zranění nedochytal Ryan Miller.

Rittich inkasoval z hole Connora McDavida, který ve 13. minutě zakončil do odkryté branky souhru celého útoku. Calgary vyrovnalo, ale po trenérské výzvě rozhodčí gól odvolali kvůli bránění brankáři. "Nula jedna, to je vždy nejhorší porážka," lamentoval Rittich. "Nehráli jsme svou hru a u gólu jsme udělali chybu, když se dva hráči stáhli k jednomu a nechali McDavida volného. Musíme být lepší, než jsme dnes předvedli," dodal.

Další český gólman Michal Neuvirth byl ve svém druhém startu sezony v 28. minutě za stavu 1:3 střídán, ale Philadelphii změna nepomohla a ve Winnipegu podlehla 1:7. Jediný gól Flyers dal Jakub Voráček, který litoval, že hosté nevytěžili více z první třetiny, v níž soupeře přestříleli 17:6, ale prohráli ji 1:2.

"Jakmile jsme inkasovali potřetí, nechci říci, že jsme toho změnili moc, ale hráli jsme jinak a nefungovalo to," uznal Voráček, který bodoval popáté za sebou (3+3), ale Philadelphia klesla ve Východní konferenci už na předposlední místo. "Pro nás je teď každý zápas kritický a je jedno, proti komu hrajeme. Dnes jsme nedosáhli dobrého výsledku, dostali jsme sedm gólů, ale ve středu je nový zápas a na ten se musíme soustředit," podotkl.

Neuvirth vinou zdravotních problémů nestihl úvod sezony a po prvním startu proti New York Islanders, ve kterém inkasoval šest branek, ho klub opět zařadil na seznam zraněných hráčů. Český brankář se na střídačku Flyers vrátil začátkem prosince a další příležitost chytat dostal ve Winnipegu, kde pustil tři z deseti střel.

"Není jednoduché naskočit do soutěže, když jste posledních deset dvanáct měsíců moc nehrál. Ani obrana mu moc nepomohla, puky zřejmě neviděl. Nebyl to pro něho jednoduchý zápas," prohlásil trenér Philadelphie Dave Hakstol.

Po více než deseti měsících vstřelil v NHL gól útočník Dallasu Martin Hanzal. Jedenatřicetiletý centr, který podstoupil v březnu operaci zad a po dlouhé rekonvalescenci naskočil do hry až před dvěma dny, otevřel tečí skóre ve Vegas. Domácí ale zápas otočili a vyhráli 4:2.

David Krejčí připravil v prodloužení vítězný gól Bostonu, po jeho přihrávce rozhodl Torey Krug střelou do odkryté branky o výhře 2:1 v Ottawě. U vyrovnávací branky Bruins asistoval David Pastrňák.

Krejčí se při zranění Patrice Bergerona posunul před minulým utkáním do středu elitního útoku k Pastrňákovi. Oba české hráče doplňuje Brad Marchand. "Po ledě létají. S Krejčím uprostřed jsou dobrou lajnou, to samozřejmě potřebujeme," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Je to fenomenální hráč s velmi dobrým periferním viděním a velkým přehledem o hře. Takových je v NHL málo," vyzdvihl Krejčího Marchand.

Skvělý zápas odehrál v neděli Elias Petterssn, který gólem a čtyřmi přihrávkami řídil výhru Vancouveru 6:1 na ledě St. Louis. Dvacetiletý nováček nasbíral pět bodů v jednom utkání podruhé v sezoně. Z jeho přihrávek těžil Brock Boeser, autor hattricku. Chicago podlehlo doma Montrealu 2:3, prohrálo posedmé za sebou a v soutěži po sérii neúspěchů kleslo na poslední příčku. Trojnásobný vítěz soutěže z posledních osmi sezon prohrál trefou Tomáše Tatara z předposlední minuty.