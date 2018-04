Kaše rozhodl o výhře Anaheimu, Buffalo zase skončí poslední

Ondřej Kaše vstřelil v NHL podruhé za sebou vítězný gól. Český útočník strhl v 57. minutě dvacátým zásahem v sezoně vedení na stranu Anaheimu, který poté přidal ještě jeden gól a vyhrál nad Minnesotou 3:1. Dvoubodový zisk posunul kalifornský klub do play off. Filip Chlapík si připsal ve středečním utkání asistenci u rozdílové branky Ottawy, která uspěla na ledě Buffala 4:2.

Kaše rozhodl v minulém utkání o výhře nad Coloradem gólem v prodloužení a také tentokrát udeřil v závěru za nerozhodného stavu. Dvaadvacetiletý rodák z Kadaně se prosadil pohotovou dorážkou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Hlavní hvězdou byl brankář Ryan Miller, který kryl 26 střel. Inkasoval sice v úvodu druhé třetiny jako první, ale Anaheim otočil skóre trefami Nicka Ritchieho, Kašeho a Andrewa Cogliana.

"Rozhodli šťastným gólem (Kašeho), ale ve třetí třetině nás přehráli," řekl trenér Minnesoty Bruce Boudreau. "Pro nás to byl skvělý test. Takhle to bude vypadat i v play off. Dostali jsme lekci a věřím, že se z ní poučíme," dodal.

Ducks se probojovali pošesté v řadě do vyřazovací části, i když v úvodních dvou měsících prohráli 17 z 28 zápasů a museli se vypořádat se zraněními klíčových hráčů. Po týdnu volna v lednu ale odstartovali úspěšnou honbu za play off. "S tím, čím jsme si procházeli, bylo v jednu chvíli těžké vidět nás v play off. Celou sezonu ale kluci odvádějí dobrou práci, bojovali a byli jsme odměněni. Dosáhli jednoho cíle," řekl kapitán Ryan Getzlaf.

Jedním z tahounů Anaheimu je Kaše. Ve své druhé sezoně v NHL se zlepšil z loňských pěti na dvacet branek a je druhým nejlepším střelcem týmu za Rickardem Rakellem. V klubové produktivitě je Kaše čtvrtý (20+18) a přední pozice zaujímá i v ceněné statistice +/- s osmnácti kladnými body.

Chlapík asistoval na vítěznou branku

Chlapík vstřelil před dvěma týdny premiérový gól v NHL a v následujících pěti utkáních nebodoval až do zápasu v Buffalu. Český útočník clonil před brankou a střelu Christiana Wolanina od modré zkoušel procpat za záda Chada Johnsona, který jeho pokus odrazil před sebe. Puk si našel Ryan Dzingel a zvýšil náskok Ottawy na začátku druhé třetiny na 3:1. Chlapík má nyní na kontě gól a tři přihrávky v 18 zápasech.

Buffalo skončí poslední potřetí za uplynulých pět sezon a má největší šanci, že získá právo první volby v draftu. "Asi nikdo nepředpokládal, že budeme nejhorší," řekl Jason Pominville. "Doufal jsem, že jsme na správné cestě. Někdy tomu tak je, ale většinou ne. Uděláme pár kroků vpřed a potom několik zpátky. Měli jsme zraněné, ale s týmem, jaký máme, bychom neměli být tam, kde jsme. Něco se musí změnit," podotkl.

St. Louis nestačilo na Chicago, Češi nebodovali

Pořádně si zavařili hokejisté St. Louis, kteří doma podlehli Chicagu 3:4 a postup do play off už nemají ve svých rukou. Na Colorado, které drží v Západní konferenci druhou divokou kartu, ztrácejí bod. Oběma týmům zbývá odehrát do konce základní části dvě utkání.

St. Louis vedlo ještě v polovině zápasu 3:1, ale hosté i díky dvěma gólům obránců zápas otočili. Obrat završil trefou necelých devět sekund před koncem Duncan Keith. "Ve třetí třetině jsme byli otřesní včetně mě. Je to neomluvitelné. Zvláště když jsme hráli doma proti týmu, kterému už o nic nejde," štvalo brankáře St. Louis Jakea Allena. "Možná zapracovaly nervy a začali jsme volit špatná rozhodnutí," doplnil trenér Mike Yeo.

Oba čeští útočníci v sestavě St. Louis Dmitrij Jaškin a Vladimír Sobotka si připsali do statistiky +/- dva záporné body. Sobotka za stavu 2:1 promarnil gólovou šanci, když jel sám na brankáře, ale J.F. Berube jeho bekhendový blafák zneškodnil levým betonem.