Kempného cesta. Málem zpět do Evropy, teď blízko Stanley Cupu

Jeho kariéra nabrala strmý růst, který se za pár dní možná zastaví až u nejslavnějšího poháru, jenž hokejista vůbec může získat. Český obránce Michal Kempný je dokonalým příkladem toho, že prosadit se mezi nejlepšími lze v podstatě kdykoliv. V barvách Washingtonu jej teď dělí jediné vítězství od zisku Stanley Cupu pro šampiona NHL, na což by si před pár měsíci nevsadil asi nikdo na světě.



Sedmadvacetiletý bek pochází z Hodonína, hokejově ale vyrůstal ve slovenské Skalici, kde prošel mládežnickými výběry. V roce 2008 přestoupil jako teenager do brněnské Komety, kde postupně začal nakukovat mezi dospělé. Ještě v sezoně 2012/13 jej ale Jihomoravané jako nechtěného poslali na hostování do pražské Slavie. Tehdy se nezdálo, že z Kempného roste budoucí člen první obrany finalisty NHL.



Jenže věci dostaly rychlý spád. V dalších dvou sezonách po návratu do Komety začal obránce ukazovat, že na extraligový hokej rozhodně má. Dostal "áčko" na dres a v ročníku 2014/15 patřil k nejproduktivnějším bekům celé ligy, poprvé se dostal i do národního týmu. Podobně jako řada jeho kolegů se proto v pětadvaceti posunul o úroveň vzhůru, nabídka Omsku z KHL se odmítnout nedala.



Kempný tam strávil rok, za reprezentaci si zahrál na světovém šampionátu v Moskvě. A pak zamířil ještě výš. "Každou sezonu se snažím nějakými krůčky stoupat nahoru a zrovna tak se o to budu snažit i v té nadcházející," říkal v létě 2016 po podpisu roční smlouvy s Chicagem Blackhawks, kam se vydal splnit si sen o NHL. Zkraje podzimu se zúčastnil obnoveného Světového poháru a v soubojích s nejlepšími útočníky světa poznal, že zámořský hokej je o několik levelů jinde, než byl zvyklý z Evropy.

Kempny deflects Bellemare's deflection to save a Vegas Goal. pic.twitter.com/sYwWz29kcV - TheRenderNHL (@TheRenderNHL) 29. května 2018

Během sezony pak po boku Kanea, Toewse a spol. nastoupil k padesáti zápasům nejlepší ligy světa, stálé místo v sestavě si ale nevybojoval. V současném ročníku platilo totéž, Kempný odehrál jednatřicet z celkových devětapadesáti utkání. I proto v únoru přišel trejd, český obránce se výměnou za právo výběru ve třetím kole letošního draftu stěhoval do Washingtonu.

Polepšil si, Chicago se v té době tísnilo na posledním místě Centrální divize, kdežto Capitals jasně mířili do bojů o Stanley Cup. Nikdo ale nečekal, že se český bek stane po pár měsících jednou z nejdůležitějších postav týmu trenéra Barryho Trotze. Dokonce ani samotný kouč ne.



Ten teď pro zámořský server tsn.ca přiznal, že v klubu příliš nepočítali s tím, že by se hodonínský rodák mohl ihned po příchodu stát tak výraznou posilou. "Ale bez problémů mezi nás zapadl. V play-off odehrál spousty minut proti špičkovým hráčům jako Crosby nebo Malkin a odvedl skutečně dobrou práci," podotkl Trotz.



Není to přitom tak dávno, co Kempný vzhledem k nižšímu vytížení v Chicagu reálně uvažoval i o návratu do Evropy. Náhlá výměna ale ho zachránila. "Když třináct zápasů v řadě nehrajete a chodíte jen cvičit a bruslit, už si ani nepřipadáte jakou součást týmu. Cítíte se jako nic," uvedl český obránce. Naštěstí pro něj - vše se v dobré obrátilo.



V dosavadních třiadvaceti zápasech play-off si Kempný připsal pět bodů, na ledě průměrně tráví necelých osmnáct minut na zápas, což z něj dělá čtvrtého nejvytěžovanějšího beka týmu. Poslední duely odehrál po boku Američana Carlsona, dlouholeté opory obraných řad Capitals. A i ten si vzájemnou spolupráci pochvaluje. "Michalova rychlost je úžasná, naší hře přinesl moderní prvky," ocenil spolupráci s českým parťákem.



Příběh Washingtonu je dobře známý, mužstvo kolem Alexandra Ovečkina po letech zlomilo prokletí play-off a konečně prošlo přes druhé kolo, které mu tolikrát bývalo osudným. Ve finále Východní konference Capitals v sedmi zápasech zdolali silnou Tampu a jejich poslední překážkou na cestě za vysněným pohárem, na který zatím nikdy v historii nedosáhli, je nováček z Vegas.

Stav série 3:1 pro celek z hlavního města Spojených států napovídá, že velké oslavy jsou blízko. A Kempný u nich může být. Ve čtvrtém utkání finále pomohl k vysokému vítězství 6:2 dokonce gólem, jeho popularita znovu vzrostla. Český obránce přitom stále zůstává nohama na zemi, působení v NHL nebere po své dlouhé cestě jako samozřejmost.

"Jsem především vděčný. Obzvlášť po těch špatných dnech v Chicagu. Tehdy jsem nevěděl co dělat, ztrácel jsem důvěru sám v sebe," popsal bek nastupující se šestkou na dresu. Jak už to ale ve sportu bývá, během pár týdnů se situace otočila. Kempný rázem sahá po posvátné trofeji jako důležitý člen týmu, kterému schází jediné vítězství. Není náhoda, že o něm v zámoří píší jako o jednom z nejpovedenějších přestupů současné dekády NHL.