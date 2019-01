Krátký záskok a zpět na farmu. Francouz bojuje o místo

Byla to zatím jen krátká výpomoc. Dva půlhodinové záskoky za zraněnou jedničku Semjona Varlamova. Český brankář Colorada Avalanche Pavel Francouz je ale vděčný i za ně. "Chápu svou pozici a situaci v týmu," říká a chce zůstat trpělivý.

Francouz se poprvé objevil na ledě NHL před Štědrým dnem v zápase s Arizonou. Za stavu 1:4 vystřídal nejistého Grubauera a Avalanche zápas ještě skoro zázračně otočili. Za nerozhodného výsledku ale překonal českého brankáře v 57. minutě Richardson a stejný hráč přidal ještě pojistku do prázdné brány.

Byl to Francouzův jediný inkasovaný gól při premiéře v nejslavnější lize světa. A jedinkrát inkasoval i při druhém startu.

V utkání se San Jose se historie téměř opakovala - stav 1:4, Grubauer zamířil na střídačku a jeho místo zaujal bývalý brankář Litvínova a ruského Čeljabinsku. Krátce nato ho překonal krajan Lukáš Radil, do konce zápasu už ale Francouz pochytal všechny soupeřovy pokusy. Colorado opět prohrálo jen těsně 4:5.

"Jsem vděčný za každou zkušenost a minutu na ledě s takovými hráči. Je to velká pocta a zároveň splněný sen," říkal po zápase s pokorou osmadvacetiletý muž s maskou, který si zachytal na pěti mistrovstvích světa i olympijských hrách.

Motivace stále nechybí

I přesto, že za 61 minut hry inkasoval jen dvakrát, byl Francouz po návratu Varlamova poslán zpět na farmu. V dresu Colorada Eagles má úspěšnost zákroků 91,5 procenta a v lize mu patří sedmé místo mezi gólmany. Svůj pobyt na farmě si pochvaluje.

"Máme tu hezké bydlení v městečku kousek od stadionu. Je nás tu pět nebo šest spoluhráčů z týmu, je tu pohoda," řekl. Ve svém novém domově oslavil i Vánoce. "Strávili jsme tři dny s rodinou, s manželkou a její matkou a sestrou. Udělali jsme si typické české Vánoce a pozvali jsme i ruského spoluhráče Igora Švyreva, který tu byl sám," uvedl pro server nhl.com.

Francouz doufá, že se do týmu Avalanche ještě podívá. Ale i nižší AHL považuje za kvalitní soutěž a velkou školu. "Je rozdíl mezi hokejem v Evropě a Severní Americe a samozřejmě také mezi AHL a NHL. Je to asi normální a mně to vyhovuje. Člověk má alespoň pořád motivaci se zlepšovat a hrát v kvalitnější soutěži," řekl.

Na trenéra Jareda Bednara Francouz v obou utkáních zapůsobil. "Líbil se mi. Bojuje o puk, snaží se zastavit dorážky. Je bystrý, rozložitý a sebevědomý. V obou soubojích se mi zamlouval," uvedl kanadský kouč. I taková slova dávají českému brankáři naději.

Není zrovna obvyklé být nováčkem v NHL v osmadvaceti letech, navíc když je pro letošek brankářská dvojice u týmu téměř dopředu daná. Francouz ale v tomto roce bojuje hlavně o lepší vyhlídky do případné další sezony. A zdá se, že si svou pozici pomalu buduje.