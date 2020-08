Krejčí s Pastrňákem vyřadili Mrázkovu Carolinu, Voráček dal dva góly

Hokejoví útočníci David Krejčí a David Pastrňák zařídili dvěma body vítězství Bostonu 2:1 nad Carolinou. Bruins výhrou uzavřeli sérii v poměru 4:1 a postoupili v play-off NHL do semifinále Východní konference. Krejčí vstřelil gól a na druhý přihrál, Pastrňák si připsal dvě asistence. První mečbol nevyužila Philadelphia, přestože Jakub Voráček dvakrát skóroval a ještě jeden gól připravil. Flyers podlehli Montrelu 3:5 a v sérii vedou už jen 3:2.

Carolina otevřela skóre v desáté minutě, Boston otočil stav v závěru prostřední třetiny dvěma využitými přesilovými hrami. V první se puk odrazil od brusle Pastrňáka, který clonil Petru Mrázkovi, přímo ke Krejčímu a ten bez problémů střelou do odkryté branky vyrovnal. Oba si zanedlouho připsali asistenci u gólu Patrice Bergerona. Lídr týmu dojel odražený kotouč po Pastrňákově střele a z nulového úhlu nachytal Mrázka.

"Viděl jsem, že stojí, tak jsem ho chtěl překvapit, že ho trefím do nohy," uvedl Bergeron, který se prosadil čtyři sekundy před koncem třetiny. "Věděl jsem, že moc času nezbývá a že už si další šanci ke střele nevytvoříme. Napadlo mě, proč to nezkusit? Byl to takový zoufalý pokus," popsal rozhodující gól.

Ve třetí třetině se už skóre nezměnilo, a Boston tak po roce opět vyřadil Carolinu. "Všichni víme, že získat poslední výhru v sérii obvykle bývá nejtěžší. Skvěle jsme zareagovali na první třetinu a pomohli jsme si přesilovkami. Jsme šťastní, že jsme sérii ukončili. Nechtěli jsme se sem vracet i zítra a hrát druhý zápas ve dvou dnech," řekl Krejčí, který bodoval ve všech pěti zápasech (3+5).

Pastrňák se po zranění vrátil vítězně

Pastrňák, který se v úvodním utkání série zranil a vrátil se až do středečního pátého duelu, přispěl k postupu gólem a třemi asistencemi. "S každým střídáním jsem se cítil trochu lépe," řekl Pastrňák, o jehož startu se rozhodlo před utkáním.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy den předtím pronesl, že havířovského rodáka pošle na led jen v případě, že bude stoprocentně fit. Nechtěl riskovat, že se jeho zranění zhorší. "Kdykoli sledujete zápas z tribuny, je to těžké. Jsem šťastný, že můžu být zpátky na ledě a že jsme vyhráli. Byla to skvělá série," radoval se Pastrňák.

Carolina sehrála s Bostonem vyrovnanější partii než loni, kdy v konferenčním finále prohrála všechny zápasy. "Hráli jsme dost dobře na to, abychom je porazili. Jsem na kluky hrdý. Nechali na ledě vše, můžou odejít s hlavou nahoře. Zejména po dnešním výkonu. Myslím si, že byli v zápase lepším týmem," konstatoval kouč Hurricanes Rod Brind'Amour.

Mrázek zasáhl v sérii do tří utkání, ve všech si připsal prohru a inkasoval celkem osm gólů. Jeho spoluhráč Martin Nečas asistoval u dvou branek v pěti zápasech.

Voráček ve střelecké formě

Voráček na začátku druhé třetiny potrestal dvěma góly faul Jesperiho Kotkaniemiho, který byl za naražení na mantinel vyloučen na pět minut a do konce zápasu. Kladenský odchovanec svými zásahy otočil na 2:1, pokaždé s přispěním bránícího Bena Chiarota. Vyrovnal střelou z pravého kruhu, po níž se puk od hokejky obránce Montrealu nadzvedl nad lapačku Careyho Price. Ve druhém případě se Voráčkova přihrávka odrazila do branky od Chiarotovy brusle.

Montreal překlopil v polovině utkání dvěma slepenými góly vedení na svou stranu, ale v 51. minutě Philadelphia vyrovnala na 3:3. V další početní výhodě Voráček vyslal před branku prudkou přihrávku, do které vložil šikovně hůl Joel Farabee.

"V minulých zápasech jsme nebyli v přesilových hrách dost trpěliví, nenacházeli jsme se ve správných pozicích pro přihrávku. Tentokrát jsme se v tomhle zlepšili, dobře jsme mezi sebou komunikovali, proto jsme jich tolik využili," vysvětlil Voráček, který je v sérii nejproduktivnějším hráčem týmu (4+2).

Už za 22 sekund si ale Nick Suzuki vychutnal blafákem Cartera Harta. "V základní části jsme si energii ze vstřelené branky přenesli i do dalších střídání, ale dnes ne. Dvakrát jsme rychle po našem gólu inkasovali a to nás absolutně srazilo," dodal Voráček.

Výhru pojistil při hře bez gólmana Philip Danault. Hrdinou zápasu byl Joel Armia, který dal první dvě branky Canadiens. "Celý tým hrál skvěle. Nepomohla nám žádná kouzla. Jen jsme do každého střídání dali všechno a zaměřili jsme se na to, abychom hráli jednoduše a hodně stříleli," vysvětlil Armia obrat Montrealu, který v minulých dvou zápasech neskóroval.

Suverénní Colorado

Suverénním způsobem se do semifinále Západní konference dostalo Colorado, které v posledních dvou zápasech přehrálo Arizonu shodným výsledkem 7:1 a sérii ovládlo 4:1. Postupovou výhru režíroval Nathan MacKinnon, který vstřelil dva góly a na další dva přihrál. V brance Avalanche nastoupil opět Philipp Grubauer, jehož v sérii zastoupil Pavel Francouz jednou. Shodou okolností právě při jediné prohře.

Krok od vyřazení je obhájce Stanleyova poháru St. Louis, který podlehl Vancouveru 3:4 a prohrává 2:3 na zápasy. Blues, kteří vyrovnali sérii ze stavu 0:2, měli i pátý duel dobře rozehraný - v rozmezí 16. až 26. minuty otočili na 3:1. S kanadským mužstvem ale rychlý obrat nezamával a zápas zvrátilo na svou stranu třemi góly ve druhé polovině prostřední třetiny. Utkání rozhodl Tyler Motte druhou trefou v zápase.