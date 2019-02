Krejčí se Zachou přispěli asistencí k výhrám. Schneider utnul sérii

Útočník David Krejčí přispěl v pátečním utkání NHL asistencí k výhře hokejistů Bostonu 3:0 nad Anaheimem. Bruins uspěli počtvrté v řadě. Mezi nahrávače se zapsal i Pavel Zacha z New Jersey, které udolalo Minnesotu 5:4 v prodloužení, přestože před polovinou zápasu prohrávalo 1:4.

Boston zvládl i druhé utkání bez Davida Pastrňáka, který pauzíruje kvůli poraněnému palci na levé ruce, s nímž musel na operaci. V minulém souboji s Chicagem ho skvěle zastoupil Krejčí, který při vítězství 6:3 zaznamenal dvě branky a přihrávku. Proti Ducks šli Bruins do vedení v šesté minutě zásluhou Noela Acciariho.

Druhý gól přišel v 26. minutě v přesilové hře. Krejčí šikovně obehrál gólmana Kevina Boylea, který vyjel z brankoviště, a přestože mu puk sjel z čepele, útočník Jake DeBrusk ho doklepl do sítě. "Takovou příležitost málo kdy promarním, od Kreche to byl dárek. Snad zítra proti Los Angeles přidám další zásah," poznamenal DeBrusk, který se trefil podruhé za sebou. Vítězství Bostonu pojistil do prázdné branky při power play Anaheimu Chris Wagner.

Slovenský gólman Bostonu Jaroslav Halák byl vyhlášen první hvězdou utkání, čtvrté čisté konto v sezoně si připsal díky 30 úspěšným zákrokům. "Za každou výhrou stojí výkon celého mužstva. Všichni k ní musí přispět stejným dílem a to se nám dneska povedlo," uvedl Halák.

Anaheim nenavázal na vítězství 1:0 proti Vancouveru a prohrál osmý z posledních devíti zápasů. Z předposlední pozice v Západní konferenci má sedmibodové manko na play off.

Zacha se podílel na vyrovnávací trefě Bena Lovejoye necelé tři minuty před koncem základní hrací doby. Brněnský rodák bodoval ve třetím z posledních čtyř utkání. Obrat Devils dokonal Nico Hischier.

První triumf od 27. prosince 2017 si připsal brankář Cory Schneider, kterému po čtvrtém inkasovaném gólu přenechal místo Keith Kinkaid. Dvaatřicetiletý Američan předtím neuspěl v 21 zápasech po sobě.

Carolina si poradila s Edmontonem 3:1 a radovala se z páté výhry z šesti utkání. Na úkor Petra Mrázka dostal přednost v brankovišti vítězného celku Curtis McElhinney, který se díky 40 zákrokům stal nejlepším hráčem večera. Dvakrát skóroval Nino Niederreiter. Hurricanes schází jen bod na Columbus a Pittsburgh, které uzavírají postupovou osmičku do vyřazovacích bojů.

Carolina vyhrála od 31. prosince 15 z 21 duelů a je v tomto ohledu nejlepší ze všech 31 týmů. "Na každém zápase velmi záleží, takže se musíme ujistit, že zvládneme i ty, které jsou velmi těsné," řekl Niederreiter.

"Daří se nám ve zlomových momentech," uvedl McElhinney. "Uvědomujeme si situaci. Dostat se do play off vyžaduje strašně moc, ale kluci byli rozjetí už před přestávkou (před Utkáním hvězd) a po ní jsme se vrátili pěkně nažhavení. Musíme sešlápnout pedál až k podlaze," dodal pětatřicetiletý Kanaďan.

Oilers v uplynulých deseti soubojích uspěli pouze jednou a na vyřazovací boje jim chybí sedm bodů. "Vytváříme si šance a tvoříme hru, ale nedáváme góly," uvedl kapitán Connor McDavid, který po osmi zápasech nebodoval.

Buffalo podlehlo New York Rangers 2:6. O góly poražených Sabres se postaral Jeff Skinner, který se s 36 trefami přiblížil na rozdíl tří branek nejlepšímu kanonýrovi soutěže Alexandru Ovečkinovi z Washingtonu.

Až do 56. minuty vedli Rangers 3:2, ale pak udeřili dvakrát během osmi vteřin. Hostující gólman Alexandar Georgijev zastavil 31 střel a útočník Vladislav Naměstnikov nasbíral tři body za dvě branky a nahrávku. Devatenáctiletý útočník Rangers Filip Chytil podle trenéra Davida Quinna kvůli horší výkonnosti nehrál. Newyorčané ztrácejí na play off devět bodů, zatímco Buffalo čtyři.