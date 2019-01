Krejčí zachránil Bostonu bod, prohře ale nezabránil

Útočník David Krejčí poslal pondělní zápas NHL mezi Bostonem a Montrealem vyrovnávacím gólem do prodloužení, v němž ale Canadiens rozhodli o výhře 3:2. Český hokejista skóroval ve třetím utkání po sobě a stal se druhou hvězdou večera. U jeho branky asistoval David Pastrňák, který odehrál 300. utkání v soutěži.

Bruins nastoupili v retro dresech, které si oblékli v novoročním duelu Winter Classic pod otevřeným nebem. Krejčí se ocitl blízko desáté trefy v sezoně už ve 23. minutě za stavu 1:1. U hrazení se elegantní otočkou zbavil obránce Jeffa Petryho a nabruslil si mezi kruhy, odkud vystřelil. Brankář Carey Price však lapačkou jeho pokus zastavil a poradil si i s dorážkou Ryana Donata.

Paul Byron v závěru druhé třetiny ujel v oslabení a posunul Montreal do vedení. Bruins srovnali 38 vteřin před koncem základní hrací doby. Krejčí si s Bradem Marchandem vyměnil puk a z prostoru před pravým kruhem zamířil přesně do horního růžku na vzdálenější tyč. "Nebýt dobře stínícího Jakea DeBruska, gól by to nebyl. Cítil jsem, že na to máme, ale bohužel jsme zápas nedotáhli do vítězného konce," mrzelo Krejčího.

Nastavený čas ukončil po 15 sekundách Petry, jenž bekhendem ze vzduchu dorazil za záda Tuukky Raska střelu Maxe Domiho. "Bylo to jako z baseballu. Ukázal, co v něm vězí," pochválil jednatřicetiletého Američana trenér Montrealu Claude Julien, který v roce 2011 dovedl Boston ke Stanley Cupu. Price se pod úspěch Canadiens podepsal 41 zákroky, jimiž si vysloužil ocenění pro nejlepšího hráče zápasu.

Philadelphia zdolala Minnesotu 7:4. Nejvýrazněji se na úspěchu Flyers podíleli čtyřmi body (2+2) Nolan Patrick a čtvrtým hattrickem v kariéře James van Riemsdyk. U jeho první branky asistoval Jakub Voráček, u dalších dvou bek Radko Gudas. Zbylé dvě trefy Philadelphie přidal Wayne Simmonds.

Souboj přitom pro Flyers nezačal dobře, kvůli dvěma brankám v rozmezí 52 vteřin prohrávali po devíti minutách 0:2. Dočasný kouč Scott Gordon zareagoval na nepříznivý vývoj oddechovým časem, který jeho svěřence nakopl. Do konce úvodního dějství stačili vyrovnat a v prostřední dvacetiminutovce obrátili stav z 2:3 na 5:3.

Pavel Zacha si při divoké přestřelce mezi New Jersey a Chicagem připsal asistenci. Domácí Devils zvítězili 8:5. Blackhawks nepomohly ani čtyři body (2+2) Patricka Kanea a prohráli počtvrté v řadě. "Nebyli jsme to my. Hrálo se o cenné body a mohli jsme uspět, ale málo jsme se snažili. To musíme příště zlepšit," prohlásil trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Jednu asistenci měl i Vladimír Sobotka z Buffala, které utrpělo na ledě Edmontonu debakl 2:7. Sabres prohráli ve třetím utkání za sebou. První hattrick v NHL dal švédský centr Carl Söderberg, který pomohl Coloradu k výhře 6:3 v Torontu. Nejlepší ligový kanonýr Alexandr Ovečkin vstřelil 33. gól, jenže Washington doma podlehl St. Louis 1:4.