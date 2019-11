Kubalík bodoval, Noskovi se nedaří. Rittich byl jen na lavičce

Útočník Dominik Kubalík pomohl Chicagu v nedělním utkání NHL jednou asistencí k výhře 4:1 nad Buffalem. Brankář David Rittich zůstal na střídačce Calgary, které prohrálo ve Vegas jednoznačně 0:6. Tomáš Nosek i přes vysoké vítězství Golden Knights nebodoval ve čtrnáctém utkání za sebou.

Kubalík, který v minulém utkání skóroval, mohl ve dvanácté minutě vstřelit první gól zápasu, ale v úniku neuspěl s bekhendovým zakončením. O chvíli později se už zapsal český útočník do statistik jako asistent. Na jeho přihrávku si najel na útočnou čáru mezi dva obránce Kirby Dach a prosadil se z levého kruhu i díky teči bránícího Jacka Eichela. Dach zvýšil ve 33. minutě na 2:0 a je třetím hráčem v historii klubu, který dal v 18 letech dva góly v jednom zápase.

"Začínám hrát dobře. Cítím, že se každým zápasem zlepšuju," řekl Dach, trojka posledního draftu. Chicago navázalo na den starou výhru 7:2 v Nashvillu a zvítězilo počtvrté v řadě. Během série nasázelo 21 branek a Dach si v těchto zápasech připsal šest bodů (4+2). "Sebevědomí roste, když v 18 letech zjišťujete, že jste opravdu dobrý hráč. V tomhle trochu vidím mezi námi podobu," podotkl lídr týmu Patrick Kane, autor gólu na 3:0.

Ve třetí třetině ještě zvýšil Jonathan Toews a v 50. minutě vstřelil Eichel čestný úspěch Buffala. "Moc jsme jim toho nedovolili a dáváme hodně branek. I v předchozích zápasech jsme si šance vytvářeli, ale teď nám to konečně začalo padat," konstatoval brankář Chicaga Corey Crawford. To Buffalo prohrálo posedmé z posledních osmi utkání. "Nehráli jsme dobře. Oni si vytvářeli stoprocentní gólové šance, my ne," uznal Eichel, který dal v minulém utkání čtyři góly.

Hráči Vegas dali po jedné brance v první i druhé třetině a výsledek zvýraznili čtyřmi góly v rozmezí 49. až 58. minuty. Produktivní byli obránce Nate Schmidt (0+4) a William Karlsson (2+1), zatímco Marc-Andre Fleury zlikvidoval 34 střel a připsal si 58. nulu v kariéře.

"V posledních zápasech jsme moc gólů nedávali, proto je dobře, že se prosadilo víc hráčů. To každému zvedne sebevědomí, které nám v minulých utkáních trochu scházelo a ztráceli jsme dobře rozehrané zápasy," uvedl Fleury.

Vegas totiž prohrálo sedm z předchozích osmi utkání, přestože ve většině z nich vedlo. "Naším cílem bylo, abychom nečekali, co bude, a nehráli ustrašeně. S tímto přístupem si zaděláváme na problémy. Nejlepší jsme, když hrajeme v pásmu soupeře a tlačíme se dopředu," doplnil Max Pacioretty.

Calgary nedalo gól už 130 minut a jeho hráč Michael Frolík nebodoval v devátém utkání za sebou. Rittich chytal o den dříve, proto dostal přednost Cam Talbot, který kryl 31 střel, ale připsal si pátou prohru v šestém startu sezony. "Čtyřicet minut jsme bojovali, ale nedaří se nám koncovka. Také jejich gólman vytáhl několik skvělých zákroků. Je to ubíjející," řekl kouč Calgary Bill Peters.