Kubalík pomohl gólem k výhře Chicaga, Voráček přihrál na dva góly

Hokejový útočník Dominik Kubalík přispěl v úterním utkání NHL gólem k výhře Chicaga 3:2 nad Floridou. Dvě přihrávky Jakuba Voráčka nepomohly k bodovému zisku Philadelphii, která doma podlehla New Jersey 3:4. Tampa Bay i díky asistenci Ondřeje Paláta zvítězila v Dallasu 2:1 a je prvním týmem, který už v sezoně nasbíral padesát bodů.

Chicago, které do zápasu vstupovalo se sérií čtyř proher, vedlo ve 25. minutě 3:0. Skóre otevřel Kubalík, který dostal v přečíslení puk na levou stranu a střelou mezi betony dal jedenáctý gól v sezoně. Český útočník bodoval v šestém utkání v řadě (2+4). Florida snížila v polovině utkání a poté v 56. minutě, ale domácí těsné vedení uhájili a drží v Centrální divizi poslední postupové místo do play off.

Panthers prohráli poprvé v sezoně dva zápasy v základní hrací době za sebou. Na jejich výkonu se podepsala absence kapitána Aleksandera Barkova, jehož do utkání nepustilo zranění v dolní části těla. Trenér Joel Quenneville řekl, že neví, co přesně hráči je a jak dlouho bude mimo hru.

"Ztratili jsme klíčového hráče, ale je to dobrá zkouška týmu," snažil se Quenneville najít pozitiva. "Má ale velký vliv na tým, to bylo znatelné. Zpočátku jsme se hledali, na naši hru se nekoukalo hezky. Postupem času jsme se zlepšovali, ale bylo těžké dohnat ztrátu," dodal. Jeho svěřenec Radko Gudas si připsal jedenáct srážek a v této statistice je už nejlepší v celé NHL.

Philadelphia po dvou třetinách prohrávala 1:4. Na jediné brance měl zásluhu Voráček, jehož střelu v přesilové hře dorazil Joel Farabee a vyrovnal. Dvěma zásahy ještě zdramatizoval zápas Sean Couturier a kontaktní gól vstřelil v předposlední minutě po přihrávce Voráčka zpoza branky. Kladenský odchovanec je v této sezoně NHL s dvaceti asistencemi nejlepším nahrávačem z českých hokejistů.

"V prvních dvou třetinách jsme možná hráli náš nejlepší hokej v sezoně. Šlapaly nám všechny čtyři lajny, kluci hráli zodpovědně v obraně a dařilo se jim dostávat puk z naší třetiny. Dobře bruslili a byli v pozicích, kde měli být," chválil trenér New Jersey Lindy Ruff výkon z úvodu, ve kterém ještě trefil Pavel Zacha tyč. Na výhře se podílel 199. gólem za Devils Travis Zajac. V klubové historii dali více branek jen tři hráči včetně Bobbyho Holíka (202) a Patrika Eliáše (408).

Tampa Bay brzy prohrávala, ale otočila skóre brankami ve 29. a 33. minutě. Palát, s 29 body (11+18) nejproduktivnější český hráč, si připsal druhou asistenci v přesilové hře u vyrovnávací branky Stevena Stamkose. Vítěznému gólu předcházelo i zaváhání Radka Faksy, který ztratil u červené čáry v oblasti střídaček puk, a z protiútoku rozhodl Yanni Gourde.

Gólman Tampy Bay Andrej Vasilevskij odolal ve třetí třetině i při 89 sekund dlouhém oslabení tří proti pěti a v dvanácti posledních startech dovedl tým vždy k vítězství. Vytvořil tím nový klubový rekord a jen dvě výhry ho dělí od vyrovnání rekordu NHL, který drží čtveřice gólmanů.

"Jsem velmi hrdý na spoluhráče, pomoháli mi neskutečně. Šlo na mě v prvních dvou třetinách jen sedm střel, což bylo příjemné. To se mi nikdy předtím nestalo," uvedl Vasilevskij. "Několik lidí mi o rekordu říkalo, ale nemyslel jsem na to. Soustředil jsem se na svou práci, dělal si svou rutinu tak, abych mohl podat nejlepší výkon," dodal ruský brankář, který vévodí gólmanům v této sezoně v úspěšnosti zásahů (93,3%).

Colorado prohrálo na ledě Arizony 4:5 po nájezdech a neprodloužilo sérii sedmi výher. Domácí vedli už v páté minutě 2:0, pak ve třetí části vyrovnali ze stavu 2:4. Rozdílovou trefu si v rozstřelu připsal Conor Garland. Každý člen elitní řady poraženého týmu Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen skóroval a v posledních čtyřech zápasech nasbírali dohromady 27 bodů (10+17).

Colorado při zranění gólmana Pavla Francouze získalo před pár dny z Buffala Jonase Johanssona, který v debutu kryl 28 z 32 střel a nechytil ani jeden ze tří nájezdů.

Detroit s Filipem Hronkem a Filipem Zadinou v sestavě nedal podruhé za sebou ani gól a prohrál v Nashvillu 0:2. Čisté konto si díky 31 zákrokům připsal Juuse Saros, branky vstřelili Mikael Granlund a Mathieu Olivier. Predators nastoupili i s kapitánem Romanem Josim, který vynechal posledních sedm zápasů.