Kubalík před startem: Žádnou hranici gólů či bodů nemám

S pokorou a nedočkavostí vyhlíží páteční start sezony NHL v podání Chicaga hokejový útočník Dominik Kubalík. Blackhawks v Praze na ledě O2 areny vyzvou Philadelphii a pro čtyřiadvacetiletého ostrostřelce to bude první příležitost dokázat, že klub udělal dobře, když po něm po minulé sezoně sáhl.

"Prvním krokem bylo udělat tým, což se mi splnilo. Pořád to ale nic neznamená. Důležité je, abych potvrdil svými výkony, že si místo zasloužím a v sestavě se udržel," řekl Kubalík novinářům. "První krok je dobrý, ale chce to pokračovat. Půjdu zápas od zápasu a soustředím se na zítřejší začátek. Žádné hranice gólů, bodů nebo odehraných zápasů jsem si nenastavil," uvedl.

Čtvrteční trénink si vychutnal i proto, že ho oba týmy absolvovaly před zpola zaplněným hledištěm libeňské haly. "Moc se mi to líbilo a hrozně jsem si to užil. Bylo to úplně něco jiného, protože se člověk kolikrát nesoustředil na to, co dělá na ledě, ale koukal všude možně. Bylo tu hodně dětí a věřím, že i pro ně to byl zážitek," podotkl Kubalík.

"Je vzrušující, že tady u toho můžeme být. Vždy je mimořádné, když si můžete zahrát doma. Je to pro nás oba (s Davidem Kämpfem) něco velkého. Už se těším na zítřejší zápas," řekl Kubalík, jenž by měl nastoupit v jedné útočné formaci právě s Kämpfem a Brandonem Saadem.

Naopak na druhé straně barikády bude stát Jakub Voráček, s nímž bojovali společně v květnu v Bratislavě v barvách reprezentace. Český tým skončil čtvrtý. "Kuba je skvělý kluk, známe se dobře z národního mužstva. A nemohu o něm říci jediného špatného slova. Opravdu super kapitán pro český tým," dodal Kubalík.

Opora těsně před startem prodloužila

Hokejový útočník Alex DeBrincat těsně před pátečním vstupem do nové sezony o tři roky prodloužil smlouvu s Chicagem. Nový kontrakt, který vstoupí v platnost příští rok, vynese jednadvacetiletému Američanovi celkem 19,2 milionu dolarů. DeBrincat má ještě poslední rok platnou tříletou nováčkovskou smlouvu dohromady na 2,775 milionu dolarů i s bonusy.

DeBrincat byl v uplynulé sezoně třetím nejproduktivnějším hráčem Blackhawks za hvězdami Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem. Nasbíral v 82 zápasech 76 bodů za 41 branek a 35 asistencí. Chicago jej draftovalo v roce 2016 ve druhém kole na 39. pozici. Debutoval v NHL v sezoně 2017/18, kdy zaznamenal v 82 duelech 52 bodů (28+24).

"Od začátku jsem si myslel, že se rychle dohodneme. Moc jsem se o to nestaral a neměl jsem obavy. Když nám přišla nabídka nového kontraktu, bylo jednoduché se hned dohodnout. Můžu se soustředit na sezonu," řekl DeBrincat po dnešním tréninku v pražské O2 areně. "Z mého i klubového pohledu je příjemné, že je to podepsané," doplnil trenér Chicaga Jeremy Colliton.

DeBrincat reprezentoval Spojené státy americké na posledních dvou světových šampionátech v Dánsku a na Slovensku. Před rokem získal v Kodani a Herningu bronz.