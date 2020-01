Kubalík skóroval dvakrát, Vrána dokonal obrat Capitals

NHL: NY Islanders - Washington 4:6 (2:1, 2:0, 0:5) Branky: 14. B. Nelson, 16. Cizikas, 30. Eberle, 38. D. Toews - 11., 46. a 60. Ovečkin, 43. Hagelin, 55. Orlov, 58. Vrána. Střely na branku: 29:30. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Carlson, 3. Vrána (všichni Washington). Colorado - St. Louis 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Branky: 4. MacKinnon, 28. Jost, 37. Makar, 37. Burakovsky, 60. Landeskog - 19. Perron, 22. Sundqvist, 48. Pietrangelo. Střely na branku: 18:24. Diváci: 18.132. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. Grubauer, 3. Makar (všichni Colorado). Edmonton - Arizona 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) Branky: 21. a 37. McDavid, 4. J. Archibald, 15. Gagner, 17. Yamamoto, 25. Nygard, 57. Sheahan - 26. Hall, 30. Dvorak, 52. Ekman-Larsson. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu. 1. Sheahan, 2. McDavid, 3. J. Archibald (všichni Edmonton). Ottawa - Calgary 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Branky: 8. B. Tkachuk, 32. Tierney, 37. C. Brown, 46. White, 57. Naměstnikov - 55. Jankowski, 59. Hanifin. Střely na branku: 21:42. David Rittich odchytal za Calgary 59:48 minuty, inkasoval čtyři branky z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procent. Diváci: 17.671. Hvězdy zápasu: 1. Högberg, 2. B. Tkachuk, 3. C. Brown (všichni Ottawa). Toronto - Chicago 2:6 (0:3, 2:3, 0:0) Branky: 21. W. Nylander, 36. Kerfoot - 6. a 24. J. Toews, 31. a 38. Kubalík, 1. Caggiula (Kubalík), 12. Saad. Střely na branku: 33:34. Diváci: 19.502. Hvězdy zápasu: 1. J. Toews, 2. Kubalík, 3. Caggiula (všichni Chicago). Montreal - Vegas 5:4 po sam. nájezdech (3:0, 0:2, 1:2 - 0:0) Branky: 6. a 50. Cousins, 13. Kovalčuk, 19. Armia, rozhodující sam. nájezd Tatar - 30. Marchessault, 35. Stastny, 59. Pacioretty, 60. R. Smith. Střely na branku. 32:34. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Tatar, 2. Cousins (oba Montreal), 3. Stastny (Vegas). Detroit - Florida 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Branky: 26. D. Larkin - 18. Dadonov, 19. Pysyk, 54. Barkov, 59. Malgin. Střely na branku: 28:38. Diváci: 19.231. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij (Florida), 2. D. Larkin (Detroit), 3. Huberdeau (Florida). Philadelphia - Los Angeles 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Branky: 4. a 24. Konecny, 33. Farabee, 49. J. van Riemsdyk - 46. D. Brown. Střely na branku: 26:35. Diváci: 19.602. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. D. Brown (Los Angeles). Columbus - New Jersey 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) Branky: 15. a 29. Atkinson, 32. Lilja, 33. N. Foligno, 39. Wennberg. Střely na branku: 31:41. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Atkinson, 3. Wennberg (všichni Columbus). Nashville - Buffalo 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Branky: 27. Johansen, 54. C. Smith - 19. S. Reinhart. Střely na branku: 37:31. Diváci: 17.729. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. C. Smith, 3. Johansen (všichni Nashville). Minnesota - Dallas 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) Branky: 11. Spurgeon, 17. Soucy, 24. Zucker, 25. Donato, 40. Zuccarello, 54. Parise, 57. Hartman. Střely na branku: 32:27. Diváci: 18.219. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Zucker, 3. Spurgeon (všichni Minnesota). Vancouver - San Jose 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Branky: 35. Eriksson, 46. Pearson, 48. Q. Hughes, 56. J.T. Miller - 48. Goodrow. Střely na branku: 39:18. Diváci: 18.786. Hvězdy zápasu: 1. Pearson, 2. Virtanen, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver).