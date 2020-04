Lafrenière a ti další. Němec jako dvojka, Myšák na hraně

Jelikož mají téměř všechny hokejové soutěže po sezoně, oči příznivců tohoto sportu, zejména za velkou louží, se pomalu uchylují k draftu. Letošní volba mladíků měla proběhnout na končí června v Montrealu, kvůli pandemii koronaviru ale byla odložena.

Seznamy jednotlivých klubů už jsou téměř připravené, pohovory s nadějnými juniory mají za sebou, teď už jen správně zvolit. To samé platí i pro experty, i ti mají své žebříčky hotové. Pojďme se podívat na pořadí znalce Craiga Buttona, jenž sleduje talenty na klubové, ale i mezistátní scéně.

Populární stanice TSN zveřejnila jeho prvních 103 jmen. Některá z nich si nyní představíme.

O jedničce letošního vstupního draftu nemůže být vůbec řeč. Alexis Lafrenière. Pokud jako první nezazní právě jeho jména, bude něco špatně. Juniorský mistr světa z Ostravy a Třince si v dvaapadesáti duelech v QMJHL připsal 112 bodů (35+77). Dle Buttona je schopný hned ve své první sezoně v NHL dosáhnout mety 60 kanadských bodů. Jiní ho zase přirovnávají ke kanadským modlám jako jsou Crosby nebo McDavid.

Kdo jako druhý? V očích Buttona by to mohl být Tim Stützle. Německý centr vysoce zaujal na mistrovství světa dvacetiletých, v německé lize za Mannheim dokázal nasbírat 35 bodů ve 41 utkáních. Buttonovi připomíná rychlostí a myšlením amerického šikulu z Chicaga Patricka Kanea.

Největší fyzické zlepšení má za sebou prý Quinton Byfield, a proto je také zařazen na třetí pozici. Stále sedmnáctiletý Kanaďan je svojí výškou (1,93m) a schopnostmi přirovnáván k Malkinovi z Pittsburghu.

To je výčet hokejistů, kteří by mohli skončit na pomyslných stupních vítězů. Nejlepší obránce ročníku by měl být podle předpokladů Jamie Drysdale, nejlepším mužem v brankovišti zase ruský gólman Jaroslav Askarov. Ten je zase hodnocen tak vysoko, že je považován za nejtalentovanějšího brankáře od doby Careyho Price.

A co Jan Myšák, ptáte se? Největší české želízko v ohni, jenž má za sebou v nedávné minulosti angažmá v Litvínově a následně kanadský Hamilton, má Button napsaného na místě 34. Což je poměrně přesné, více zdrojů pasují českou naději na hranici prvního a druhého kola.

Takto zní nástřel nejvyšších pozic letošního vstupního draftu NHL. Jak to ale bude doopravdy, na to si musíme počkat. Na kdy? To se brzy dozvíme.