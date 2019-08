Lauko o Bostonu: NHL je sen, do juniorky se vracet nechci

Hokejový útočník Jakub Lauko by měl na juniorském mistrovství světa v Ostravě a Třinci na přelomu roku patřit mezi klíčové hráče českého výběru. Devatenáctiletý talent v dresu týmu Rouyn-Noranda Huskies na konci května vybojoval Memorial Cup, trofej pro nejlepší mužstvo kanadských juniorských soutěží. V nadcházející sezoně by ale Lauko, jehož loni draftoval ve třetím kole Boston, již chtěl působit mezi muži.

"Nad další sezonou přemýšlím každý den a není to příjemné. V minulém roce jsem byl v podobné situaci. Mohl jsem se po kempu vrátit do Česka, nebo jsem mohl zůstat v Americe. To bylo ještě těžké. Letos je to stejné jen s tím, že budu tam," řekl Lauko ČTK a webu hokej.cz po tréninku juniorské reprezentace v Berouně, kde se připravuje na turnaj čtyř zemí v Rusku.

Odchovanec Chomutova má jasno v tom, že chce hrát seniorský hokej. Zároveň si ale uvědomuje, že jej Boston klidně může opět poslat do juniorky. "Tam se nechci vracet. Může se ale stát, že odehraji kemp sebelépe a řeknou, že nemají místo a pošlou mě do juniorky. Nechci myslet na to, že by to tak dopadlo, ale stát se to může," podotkl Lauko, který s ohledem na svůj věk již může působit i na farmě.

O jeho další budoucnosti rozhodnou i výkony v kempu Bruins před sezonou. "Letos to bude těžší. Minulý rok byla polovina týmu v Číně, takže byl větší prostor na ledě a mohl jsem hrát i přípravné zápasy," řekl Lauko, který již má jeden kemp v Bostonu za sebou. Na konci června však se zástupci týmu v zámoří řešil hlavně svůj zdravotní stav, po dlouhé sezoně ještě doléčoval zranění.

Momentálně se Lauko chystá na akci reprezentační dvacítky, na turnaji v Permu by měl patřit mezi klíčové hráče. "Už se těším. Na začátku léta jsem nemohl jet do Finska, tak jsem rád, že jsem tady teď s klukama. Je to dobrá příprava na začátek sezony, na kemp v Bostonu," řekl útočník, který startoval již na dvou světových šampionátech hráčů do 20 let.

Blížící se juniorské MS bude i pro něj mimořádné, neboť se odehraje v České republice. "V hlavě to mám asi od konce minulého mistrovství. Na tento turnaj myslím docela dlouho. Doufám, že to bude dobré rozloučení s mládežnickou kariérou v reprezentaci," uvedl Lauko. "Snad mi pomohou i zkušenosti z předešlých šampionátů. Asi už se nerozklepu, že jsem na mistrovství světa a kouká na to celý svět. Určitě se budu snažit zkušenosti zúročit," doplnil.

Pokud by si ale v kempu vybojoval pozici v hlavním týmu Bostonu, mohl by o start na šampionátu přijít. "Kdybych nemohl jet na mistrovství, tak ať je to z takového důvodu, že mě Boston nepustí a jsem v prvním týmu. NHL je ale teď sen," dodal Lauko.