Lauko podepsal s Bostonem kontrakt, Mazanec a Hájek míří na farmu

Český hokejový útočník Jakub Lauko podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Bostonem a následně se přesunul z přípravného kempu Bruins do celku Rouyn-Noranda Huskies do juniorské QMJHL. Kádr Bruins opustil před blížícím se startem NHL také obránce Jakub Zbořil, který zamířil na farmu do Providence do nižší AHL. Brankář Marek Mazanec a obránce Libor Hájek míří z kempu New York Rangers na farmu do Hartfordu do nižší AHL.

Osmnáctiletý Lauko, jehož Boston draftoval letos ve třetím kole na 77. pozici, tak zůstane v sezoně v Severní Americe a nevrátí se do extraligového Chomutova. To byla jedna ze tří variant spolu s působením na farmě v Providence, ale Bruins se nakonec rozhodli pro juniorskou soutěž.

Podmínky smlouvy klub nezveřejnil, ale podle serveru capfriendly.com by se mělo jednat o maximální možný výdělek pro nováčky. Tedy 925 tisíc dolarů ročně, z čehož desetina je podpisový bonus. Při pobytu na farmě by měl Lauko příjem 70 tisíc dolarů. Při působení v QMJHL se ale platnost kontraktu posouvá na dobu, kdy bude hrát profesionální soutěž.

V přípravě sehrál za Boston dva zápasy a vstřelil dvě branky. V kempu jej ale následně přibrzdilo zranění po zákroku Noela Acciariho z tréninku. Od té doby Lauko s týmem netrénoval a objevil se pak na ledě jen se zraněnými hráči či náhradníky. "Jsem nadšený, že jsem podepsal nováčkovskou smlouvu s Bruins. Nemůžu se dočkat sezony s Huskies," napsal Lauko na svém twitterovém účtu.

Po podařeném úvodu kempu měl přání bojovat o NHL spíše na farmě v Providence. "Nemůžu být šťastnější. Jsem Bruins velice vděčný. Jsem pyšný a nadšený," doplnil Lauko, který za dvě sezony v extralize za Chomutov nasbíral v 85 zápasech 14 bodů za šest branek a osm asistencí. V uplynulé sezoně se představil na mistrovství světa dvacítek i osmnáctek.

Jednadvacetiletý Zbořil působil v Providence už celou minulou sezonu. V přípravě nastoupil za Boston jen v obou zápasech v Číně proti Calgary a nebodoval.

Odchovance Komety Brno draftovali Bruins v roce 2015 v prvním kole na 13. pozici a Zbořil odešel už rok předtím do QMJHL, kde pak strávil tři sezony v celku Saint John Sea Dogs.

V uplynulém ročníku si v Providence připsal v základní části AHL v 68 utkáních 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí. Ve čtyřech duelech play off nebodoval. Na premiéru v NHL stále čeká.

Mazanec i Hájek do AHL

Sedmadvacetiletý Mazanec odchytal v přípravě ve dvou zápasech při shodných výhrách nad New Jersey 4:3 v prodloužení venku i doma dohromady 48 minut a 25 sekund a z celkem 20 střel inkasoval tři branky. V prvním týmu Rangers zůstal vedle jedničky Henrika Lundqvista dvaadvacetiletý Rus Alexandr Georgijev.

Do Rangers odchovanec Písku, který se v roce 2013 podílel na zisku titulu Plzně v extralize, přišel loni na začátku prosince ze Slovanu Bratislava z KHL a dochytal sezonu v Hartfordu. V červnu podepsal s klubem z Manhattanu nový roční dvoucestný kontrakt se základním příjmem 650 tisíc dolarů v prvním týmu a 200 tisíc dolarů na farmě.

Z let 2013 až 2017 má Mazanec na kontě v NHL 21 utkání za Nashville s průměrem 2,98 gólu na utkání, úspěšností zákroků 89,5 procenta a dvakrát vychytal nulu. Za Hartford v uplynulém ročníku nastoupil ve 20 zápasech, měl průměr 2,97 obdržené branky na zápas, úspěšnost 90,5 procenta a třikrát udržel čisté konto.

Dvacetiletého Hájka získali Rangers na konci února z Tampy Bay. Lightning jej draftovali v roce 2016 v druhém kole na 37. pozici. Odchovanec Komety Brno strávil tři sezony ve WHL, kde nejdříve nastupoval za Saskatoon, odkud v lednu zamířil do Reginy. Účastník dvou mistrovství světa osmnáctek a letošního světového šampionátu dvacítek hrál v AHL už krátce na konci sezony 2016/17, kdy v osmi duelech za Syracuse vstřelil jednu branku.

V kádru Rangers zůstává mezi 26 hráči, z nich tři jsou na marodce, devatenáctiletý útočník Filip Chytil. Odchovanec Zlína v minulé sezoně v NHL debutoval a dostal šanci v devíti duelech, v nichž zaznamenal tři body za gól a dvě asistence. Účastník květnového mistrovství světa v Dánsku jinak převážnou část ročníku strávil v Hartfordu.