Legenda klubu? Fleury chce ve Vegas zůstat do konce kariéry

V rozšiřovacím draftu si vedení Vegas vybralo do brankoviště zkušeného gólmana z Pittsburghu. Od začátku bylo jasné, že z Marca-Andrého Fleuryho bude jednička v premiérové sezoně nového týmu, což se však úplně nepotvrdilo. Kvůli zranění skoro polovinu základní části nechytal, po uzdravení si ale pozici prvního brankáře nenechal vzít. Mužstvo bez velkých jmen navíc dovedl téměř až na vrchol.

Pittsburgh si Fleuryho vybral v roce 2003 v nováčkovském draftu z prvního místa a okamžitě ho zařadil do elitního mužstva. U Tučnáků tak strávil více než deset let, během kterých získal třikrát Stanley Cup. Před rozšiřovacím draftem se ovšem v Pittsburgu rozhodli ochránit Murrayho, a tak Fleury zůstal k dispozici. A nebylo žádné překvapení, že po něm ve Vegas sáhli.

Podle hokejových expertů měla Golden Knights čekat nesmírně těžká sezona, ve které bude postup do play-off velké překvapení. Navíc v situaci, kdy se jasná jednička na necelou polovinu základní části zranila. K překvapení to ovšem hráčům Vegas fungovalo a s přehledem se drželi na místech zaručujících vyřazovací boje.

Po vyléčení zranění se navíc do brankoviště postavil Fleury a velmi rychle bylo jasné, že v premiérové sezoně nový klub bitva o Stanley Cup nemine. Nakonec se Vegas dostalo až do finále, ve kterém nestačilo na Washington v čele s hvězdným Ovečkinem.

"Jsem hrozně zklamaný, že je sezona u konce. Zní to trochu šíleně, že už nebudeme hrát další zápas. Pro všechny to byl skvělý ročník, výborná zkušenost. Jsem pyšný na to, že jsem součástí tohoto týmu," prohlásil po neúspěšném finále brankář.

Ve svých třiatřiceti letech ještě nemusí být Fleury na konci své kariéry. Gólmani mohou na vysoké úrovni chytat klidně do čtyřiceti, zkušeného Kanaďana tak ještě pár let v elitní soutěži čeká. Přestože mu sice po příští sezoně bude končit smlouva, nejraději by se už nikam nestěhoval.

"Stále mě hokej baví. Je to zvláštní, před rokem jsem slýchal, že začínám být příliš starý. Vegas mi ale dalo příležitost dělat to, co miluji, a já už nechci jít nikam jinam. Přeji si, abych zde mohl zakončit svou kariéru", řekl Fleury.

Marc-André Fleury doposud odchytal v NHL přes sedm stovek utkání, klidně by tak v následujících letech mohl dosáhnout na tisícovku. Zda se mu to povede ve Vegas, nebo tento milník zaznamená někde jinde, se teprve dozvíme. Už teď se však Fleury zařadil mezi největší hvězdy Golden Knights.