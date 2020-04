Lehner kritizuje švédskou vládu: Vy idioti, proberte se!

Velmi neklidným nechává situace v rodném Švédsku hokejového brankáře Robina Lehnera. S hrůzou v očích sleduje, jak každým dnem stoupá počet nakažených, proto se nevyvaroval těžké kritiky. Na sociální síti twitter si nebral servítky.

Lehner byl vyměněn do Vegas na poslední chvíli po nevydařeném angažmá v Chicagu. Švédsky strážce brankoviště trpí bipolární poruchou - střídá stav euforie s těžkými depresemi. Nyní je bohužel jeho tělo a mysl nastaveno na negativní vlnu.

"Co se to ve Švédsku děje? Vy za***ní idioti! Moje dcera stále chodí do školy, i když má doma nemocnou mámu, která se s tou nemocí stále nevypořádala. Proberte se!" vzkázal urostlý hokejista tamní vládě. Vadí mu hlavně nedostačující opatření.

Vad håller Sverige på med??? Jävla idioter! Min lilla syster går i skolan och har en sjuk mamma hemma som nog inte klarat av denna sjukdomen. Vakna för helvete! https://t.co/8eTt6i5xGd - Robin Lehner (@RobinLehner) April 1, 2020

Země na severu Evropy přistupuje k pandemii koronaviru velmi benevolentně a vsází hlavně na lidskou zodpovědnost. Až na výjimky jsou stále otevřené školy, bary či restaurace, zakázané jsou akce až od 50 lidí. S rostoucím počtem obětí se ale očekává drastické zpřísnění.

Dle Univerzity Johna Hopkinse hlásí Švédsko přes pět tisíc nakažených. Mrtvých je navíc už kolem 250 lidí, což znamená nejhorší statistiku z celé Skandinávie.

Bývalý gólman Ottawy, Buffala nebo New Yorku Islanders dříve svoji bipolární poruchu řešil alkoholem či léky, nyní už se ale se svými démony umí vypořádat. "Lidé teď zjišťují, jaké to je mít úzkost. Věřím, že na světě zase bude dobře, že se situace zlepší," uvedl v rozhovoru pro deník Expressen.