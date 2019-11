Lehner na kolenou: Poraďte mi, jak vychytat nájezdy

Opět prokázal, že má cit pro originální prohlášení. Hokejový brankář Robin Lehner zareagoval na kritiku redaktora Marka Lazeruse po svém. Opora Chicaga na twitteru poprosila veřejnost, aby mu poradila, jak vylepšit hrozivou bilanci v samostatných nájezdech.

V brankovišti patří k nejlepším, co může současná NHL nabídnout. V úspěšnosti zásahů je letos zatím dokonce úplně nejlepší. Jakmile ale utkání dojde do samostatných nájezdů, bývá zle. Vysoký Švéd je totiž v této disciplíně suverénně nejhorší. Z 94 pokusů inkasoval 45 gólů, z čehož vyplývá, že má procento úspěšnosti kolem hranice padesáti procent.

V kariéře si zachytal celkem třicet penaltových rozstřelů a vyhrál jich jen osm. Po loňské pohádkové sezoně v New Yorku Islanders v létě trochu překvapivě přešel do Chicaga Blackhawks, kde s Corey Crawfordem utvořil jednu z nejlepších dvojic v lize.

Když se Lehner v sobotu postavil proti Dallasu a zápas nerozhodlo ani prodloužení, byla na řadě dovednostní disciplína. Za Stars se prosadil jak Pavelski, tak Seguin... a bylo vymalováno. Do jinak jistého strážce svatyně se pustil chicagský redaktor Mark Lazerus. "Robin Lehner neumí chytit nájezd," stálo v jeho prohlášení na twitteru.

All the experts in the media on what my new shootout strategy should be:) I’m all ears. The shootout is not hockey so I gotta learn this sport somehow and hopefully one of the experts can help me as all my goalie coaches haven’t been able to yet. Sabres fans would love to hear