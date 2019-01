Mazanec se vrátil z týmu Rangers na farmu.

Český hokejový brankář Marek Mazanec se v pauze pro Utkání hvězd NHL vrátil z prvního týmu New York Rangers na farmu do Hartfordu. Sedmadvacetiletý bývalý hráč Nashvillu byl povolán před týdnem, ale ani při třetí pozvánce do kádru klubu z Manhattanu se nedočkal šance v utkání.

Mazanec při sobotní výhře Rangers v Bostonu 3:2 sledoval z lavičky počínání jedničky Henrika Lundqvista. Na lavičku se předtím dostal i 21. října v domácím duelu s Calgary (1:4), kdy chytal rovněž Lundqvist.

Do Rangers přišel Mazanec předloni na začátku prosince ze Slovanu Bratislava z KHL a dochytal sezonu v Hartfordu. V červnu podepsal s klubem z Manhattanu nový roční dvoucestný kontrakt.

Na kontě má 31 zápasů v NHL za Nashville s průměrem 2,98 gólu na utkání, úspěšností zákroků 89,5 procenta a dvakrát vychytal nulu. V této sezoně odchytal v AHL za Hartford 15 zápasů s průměrem 3,15 obdržené branky a úspěšností 89,5 procenta.