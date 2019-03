McDavid dosáhl sta bodů, Češi nebodovali. Ďáblové se dočkali

Hokejisté New Jersey v NHL po sedmi prohrách zabrali a na ledě Edmontonu zvítězili 6:3. V dresu poražených si připsal Connor McDavid dvě asistence a je druhým hráčem, který v sezoně nasbíral sto bodů. Čeští hokejisté ve třech zápasech středečního programu nebodovali.

Výkon Edmontonu neodpovídal jeho postavení v tabulce, ve které ztrácí šest bodů na poslední postupové místo do play off. V průběhu první třetiny sice vedl 2:1, ale poté převzalo New Jersey kontrolu nad zápasem a čtyřmi góly mezi 20. až 37. minutou otočilo na 5:2.

"Podcenili jsme je. Mysleli jsme, že se nám nemůže nic stát. Mají dobrý tým. Sice jim v sestavě chybějí zkušení hráči, ale vynahrazují to enormní bojovností a snahou," uvedl McDavid. Lídr Edmontonu si připsal sto bodů ve třetí sezoně po sobě. Zatímco v předchozích dvou ročnících vyhrál produktivitu soutěže, tentokrát je o jedenáct bodů za Nikitou Kučerovem z Tampy Bay.

New Jersey, které už měsíc postrádá zraněného Pavla Zachu, odčinilo úterní výbuch v Calgary, kde v poslední třetině šestkrát inkasovalo a prohrálo 4:9. "Cítili jsme se mizerně, ráno jsme k tomu měli mítink. Věděli jsme, že výkon v závěrečné třetině byl nepřijatelný. Jsem rád, jak jsme na to odpověděli. Hráli jsme opravdu dobře," řekl gólman New Jersey Cory Schneider.

Chicago sice vedlo v Torontu ještě ve 39. minutě 5:0, ale nakonec si Blackhawks po závěrečné siréně oddechli, že udrželi těsnou výhru 5:4. Domácí vyvinuli ve třetí třetině obrovský tlak a zasypali gólmana Collina Deliu 29 střelami. Kontaktní gól vstřelili v předposlední minutě.

"Když člověk přihlédne k množství střel i šancím, které jsme si vypracovali, tak jsme si pravděpodobně zasloužili vyrovnání. Moc nechybělo, v závěru puk poskakoval okolo brankoviště, ale nedokázali jsme ho dorazit. Problémem ale bylo, že nám v první třetině utekli na 4:0, poté už jsme hráli dobře," řekl útočník Toronta John Tavares.

I gólman Chicaga uznal, že výhru uhájili s vypětím všech sil. "Poslední sekundy trvaly věčnost a připadalo mi, že jsme je hráli snad půl hodiny. Pořádně jsem se zapotil," prohlásil Delia, který po druhé třetině nahradil nemocného Corey Crawforda. "Měl jsem ráno těžký trénink. Cítím se, jako bych chytal celý zápas," dodal.

Chicago zvítězilo v 15 z posledních 21 utkání a poslednímu postupovému místu do play off, které drží v Západní konferenci Arizona, se přiblížilo na rozdíl čtyř bodů. "Pokud někdo v týmu nevěří, že budeme hrát play off, neměl by tu být. Budeme bojovat až do konce a uvidíme, co nám to přinese," uvedl útočník Brendan Perlini.

Vancouver porazil New York Rangers 4:1. Kanadský klub položil základ vítězství mezi 27. a 30. minutou, kdy zlomil třemi góly bezbrankový stav. V polovině utkání se trefil dvakrát během jedenácti sekund Tyler Motte.

"První třetinu jsme měli skvělou, ale ve druhé jsme měli pasáž a sérii vyloučení, které změnily obraz hry," vysvětlil gólman Rangers Henrik Lundqvist. Pětiminutový trest obdržel Chris Kreider za úder loktem a Vancouver v ní vstřelil úvodní gól zápasu. Po trefě na 3:0 vyfasoval vyšší trest i Brendan Lemieux, po jehož faulu utrpěl Antoine Roussel zranění kolena a sezona pro něho skončila.