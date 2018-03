Mrázek dostal čtyři góly a střídal, Jeřábek i Vrána asistovali

Brankář Petr Mrázek pustil v NHL čtyři branky z deseti střel a byl ve 24. minutě za stavu 2:4 střídán. Philadelphia už ztrátu nedohnala a prohrála doma s Columbusem 3:5. V dalších zápasech čtvrtečního programu sbírali čeští hokejisté asistence. Jakub Vrána a Jakub Jeřábek přispěli přihrávkou k jasné výhře Washingtonu 7:3 na ledě New York Islanders. Roman Polák pomohl asistencí k výhře Toronta 5:2 v Buffalu a Dmitrij Jaškin byl u jediné branky St. Louis, které podlehlo Coloradu 1:4.

Mrázek inkasoval první dvě branky zápasu v desáté minutě během 11 sekund. Nejprve se prosadil z dorážky Oliver Bjorkstrand, vzápětí usměrnil Boone Jenner do prázdné branky chytrou střílenou přihrávku Jacka Johnsona. Poté už dával branky hostů jen Cam Atkinson, který ve všech třech případech vrátil Columbusu dvoubrankový náskok.

Atkinson poprvé překonal Mrázka tečí, podruhé vyřešil přečíslení přesnou střelou a poslal českého brankáře na střídačku. "Za góly nemohl, ale čekáte, že vás gólman v pravou chvíli podrží nějakým důležitým zákrokem. A to se dnes nestalo," vysvětlil trenér Philadelphie Dave Hakstol, proč se odhodlal k výměně brankářů. Náhradník Alex Lyon z 18 střel neinkasoval, Atkinson završil hattrick gólem při power play.

"Hrajeme teď nejlepší hokej a přesně tohle si v této fázi sezony přejete," uvedl Atkinson k šesté výhře Columbusu za sebou. Úspěšnou sérií drží Blue Jackets postupové místo a bodově se vyrovnali právě Philadelphii, která je v Metropolitní divizi třetí. Doma Flyers prohráli posedmé z posledních osmi zápasů a po utkání si v kabině vyříkávali situaci.

"Všichni jsme teď frustrovaní a řešili jsme, co je potřeba udělat, abychom se zlepšili," řekl kapitán týmu Claude Giroux. "Ale bude to dobré. Jakmile vyhrajeme, vrátí se nám sebevědomí," dodal. Jakub Voráček, který v předchozích čtyřech zápasech bodoval, vyšel naprázdno a přišel o pozici nejlepšího nahrávače soutěže. Do čela této statistiky se posunul Blake Wheeler, který šedesátou asistencí přispěl k výhře Winnipegu 6:2 nad Chicagem.

Jeřábkův první bod od výměny

Vrána připravil první gól Washingtonu, když zpoza branky přihrál Larsi Ellerovi, který z pravého kruhu vyrovnal na 1:1. Jeřábek už v týmu Capitals nepatří mezi náhradníky a v posledním týdnu nastoupil ve všech čtyřech zápasech. Za důvěru se trenérům odměnil asistencí, když jeho střelu tečoval Andre Burakovsky a zvýšil na 4:2. Český obránce bodoval poprvé od výměny z Montrealu.

Toronto těžilo v úvodu z výborné střelecké mušky Jamese van Riemsdyka, který dal v minulém utkání hattrick a v Buffalu měl v sedmé minutě zaděláno na další. Americký útočník dvěma góly zlomil bezbrankový stav, ale v dalším průběhu už si připsal jen asistenci. U druhé Van Riemsdykovy trefy asistoval Polák, který mu přihrál puk mezi kruhy.

Jaškin si stejně jako jeho spoluhráč z třetího útoku St. Louis Vladimír Sobotka připsal do statistiky +/- jeden kladný bod. Oba byli na ledě, když po Jaškinově přihrávce snížil v polovině utkání Joel Edmundson střelou od modré čáry na 1:2. Colorado ale kontrovalo dvěma trefami Mikka Rantanena. První dvě branky dal Nathan MacKinnon.

Třetí nulou v sezoně oslavil třicáté narozeniny James Reimer. Gólman Floridy kryl 46 střel Bostonu a dovedl tým k výhře 3:0. David Pastrňák, který minule vsítil první hattrick v NHL, na jubilanta nevyzrál s žádnou ze čtyř střel.

Nashville vyhrál na ledě Arizony 3:2 díky dvěma brankám ve třetí třetině, v níž otočil skóre z 1:2, a vyhoupl se do čela soutěže před Tampu Bay.