Mrázek dostal pět gólů, Pastrňákova série skončila

Hokejisté Philadelphie smazali v NHL i díky asistenci Jakuba Voráčka ve třetí třetině tříbrankovou ztrátu, ale nakonec na ledě New Yorku Islanders prohráli 4:5. Petr Mrázek nestačil na pět střel, dalších 32 kryl. V souboji dvou nejlepších týmů Východní konference porazila Tampa Bay doma Boston 4:0 a oba celky mají nyní 110 bodů. Útočník hostů David Pastrňák, který v předchozích šesti zápasech bodoval, vyšel naprázdno.

Voráček ukázal, proč je s 64 asistencemi třetí v lize mezi nahrávači. Kladenský odchovanec vyslal v přesilové hře střílenou přihrávku přesně na hokejku Nolana Patricka, který usměrnil puk z hranice brankoviště do sítě. Philadelphia ve třetí části upravila v rozmezí 44. až 54. minuty skóre z 1:4 na 4:4, ale 28 sekund po vyrovnávací brance rozhodl Mathew Barzal, který překonal Mrázka bekhendovou kličkou.

Český brankář, který si v předchozích dvou startech připsal výhru, inkasoval jako první v osmé minutě, v níž ho John Tavares prostřelil z levého kruhu mezi betony. Ostravského rodáka poté Islanders v druhé třetině zasypali 17 střelami a Mrázek třikrát neodolal. Anthony Beauvillier se trefil přesně nad vyrážečku z mezikruží, Tavares uspěl z dorážky a Barzal našel střelou z levého kruhu místo nad lapačkou.

"Na začátku zápasu to vypadalo, jako bychom neměli energii. Byli jsme pomalí, ospalí. Ani jsme nedodržovali náš systém. To je v této fázi sezony nepřijatelné," řekl Patrick. Philadelphia, která v minulých osmi zápasech vždy bodovala, je pořád v dobré pozici. Drží poslední postupové místo do play off a před Floridou má čtyřbodový náskok.

Tampa Bay, která hrála bez lídra Stevena Stamkose, rozhodla třemi góly v prostředním dějství. Postupně se střelecky prosadili Brayden Point, Victor Hedman a Chris Kunitz. Boston umí otáčet zápasy, ale jakoukoli snahu hostů utnul brzy po přestávce čtvrtým gólem J. T. Miller.

Bezchybný Andrej Vasilevskij zastavil 33 střel a vytvořil nový klubový rekord v počtu vychytaných nul (8). Ruský gólman zneškodnil v úvodu druhé třetiny za stavu 0:0 sólový únik Pastrňáka, kterému ale v lepším zakončení zabránil vracející se bek. Poté převzala Tampa Bay kontrolu nad zápasem. "Chceme skončit první," řekl obránce Hedman. "První dvě třetiny byly nejlepší z celé naší sezony. Moc mě těší, jak jsme hráli," dodal.

Boston i Tampa Bay ztrácejí v posledním týdnu základní části NHL tři body na vedoucí Nashville. Lídr soutěže prohrál na ledě Floridy 1:2 a cítil se poškozený, že mu rozhodčí odvolali gól 0,6 sekundy před koncem třetí třetiny. Podle názoru sudího u videa ale útočník Victor Arvidsson rozhodil gólmana Roberta Luonga, kterému proto puk vyklouzl zpod chráničů.

Hertl s Chytilem přihrávali

Dallas i díky hattricku Jamieho Benna otočil zápas v San Jose z 0:2 na konečných 4:2. Hosté vstřelili poslední tři góly v závěrečných pěti minutách a vítězná branka padla po chybě Tomáše Hertla. Český útočník přišel na obranné modré čáře při pokusu o kličku o puk a Benn následný únik zakončil bekhendovým blafákem.

Hertl si v utkání připsal přihrávku u úvodní branky. Asistenci zaznamenal v úterním programu rovněž Filip Chytil, který s New Yorkem Rangers prohrál v New Jersey 2:5.

Ani Michael Frolík neměl svůj den. Kladenský odchovanec si připsal ve statistice +/- tři záporné body a s Calgary podlehl doma Arizoně 1:4. Český útočník korunoval smolný večer vlastní brankou, když se od jeho brusle odrazila střela Dylana Stromea za záda brankáře Jona Gilliese. Hosté touto trefou stanovili konečné skóre.