Mrázek exceloval, proti Rangers vychytal svou druhou nulu

Gólman Petr Mrázek si v jediném pátečním duelu NHL připsal druhou nulu v sezoně, když 27 zákroky pomohl k výhře hokejistů Caroliny 3:0 na ledě New York Rangers a stal se první hvězdou večera. O třetím triumfu v řadě rozhodli Hurricanes v závěrečné dvacetiminutovce, v níž vstřelili všechny branky. Útočník Rangers Filip Chytil byl na ledě u dvou inkasovaných gólů.

Mrázek zaznamenal 16. čisté konto v NHL. To předchozí se zrodilo 16. prosince proti Arizoně (3:0). "Člověk se musí pořád soustředit. Tohle jsou přesně ty zápasy, v nichž jeden špatný odraz může rozhodnout. Bylo pravděpodobné, že kdo skóruje jako první, zvítězí. Mám radost, že jsme to byli my," prohlásil vítkovický odchovanec.

"Gólmani jsou tím rozdílem, oba chytají skvěle," pochválil trenér Rod Brind'Amour dvojici Mrázek - Curtis McElhinney, která se v brankovišti Caroliny pravidelně střídá. "Dodává nám to spoustu sebevědomí, protože když se nám nedaří, pořád máme šanci uspět, a to je opravdu mimořádné," dodal vítěz Stanley Cupu z roku 2006.

"Petr předvedl několik skvělých zákroků. Věděli jsme, že jakmile dáme gól, tak to zavřeme. A to se nám na konci podařilo," řekl útočník Warren Foegele, jenž si ve 47. minutě střelou z mezikruží připsal vítěznou trefu. Pojistku při hře domácích bez gólmana přidali další útočníci Andrej Svečnikov a Brock McGinn.

Klíčovou roli na straně vítězného celku hrál také zadák Jaccob Slavin. Nejprve v úvodním dějství znemožnil Jimmymu Veseymu, před nímž byla zcela odkrytá branka, dorážku. Na počátku druhé třetiny doslova ukradl gól Kevinu Hayesovi, který si obehrál Mrázka a zakončoval do prázdné branky, jenže Slavin na poslední chvíli zakročil hokejkou. "Důležitý zákrok, odvedl pěknou práci," ocenil Mrázek. Později čtyřiadvacetiletý bek zamezil Chytilově přihrávce na volného Jespera Fasta.

Hurricanes, kteří v Madison Square Garden triumfovali poprvé od října 2010 po předchozích 16 prohrách, chybí ve Východní konference na příčky zajišťující účast v play off jediný bod. Naopak hráči New Yorku kvůli třetí prohře ze čtyř utkání ztrácejí už devět bodů. V rámci 25. výročí vyznamenali Rangers před soubojem tým šampionů z roku 1994, kteří tehdy po 54 letech vybojovali čtvrtý a dosud poslední Stanley Cup v klubové historii.