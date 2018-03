Mrázek s Flyers znovu neuspěl, Hyka pomohl Vegas asistencí

Útočník Tomáš Hyka pomohl v neděli první asistencí v NHL k výhře hokejistů Vegas nad New Jersey 3:2. Domácím nestačily ani dva body Taylora Halla, který bodoval v 18. utkání po sobě. Gólman Petr Mrázek 22 zákroky nezabránil prohře Philadelphie 1:4 na ledě Floridy, jež prodloužila vítěznou sérii na šest zápasů.

V New Jersey padly všechny branky ve druhé třetině. Jako první se prosadili hosté. Hyka tečoval střelu obránce Jona Merrilla, kterou brankář Corey Schneider vyrazil před Davida Perrona a ten se z dorážky nemýlil. Devils vyrovnali, ale Vegas odskočili do dvoubrankového náskoku. Vítězný gól dal slovenský útočník Tomáš Tatar, který se za Golden Knights prosadil poprvé od příchodu z Detroitu. New Jersey po Hallově trefě už jen snížilo. Duel z pozice čárového rozhodčího řídil Libor Suchánek.

Gólman Vegas Marc-André Fleury zastavil 33 střel. "Předvedl několik důležitých zákroků, zažívá skvělou sezonu," řekl Hall, který bodoval v posledních 25 duelech, do nichž nastoupil. Jeho sérii narušilo lednové poranění palce a vynechané tři zápasy.

Philadelphia nestačila na Floridu

Florida na Mrázka poprvé vyzrála už ve třetí minutě, kdy Alexandr Barkov potrestal vyloučení beka Radka Gudase, který v první třetině svedl i pěstní souboj s Jaredem McCannem. Panthers díky Jevgeniji Dadonovovi vedli po první části 2:0 a osmadvacetiletý Rus ho ještě navýšil. "Líbil se mi náš začátek, který byl klíčem k úspěchu. Druhá část se nám moc nepovedla, ale Luongo vytáhl skvělé zákroky v pravou chvíli," pochvaloval si trenér Bob Boughner.

Panthers ovládli 13. utkání z posledních 16 a na Columbus, který uspěl v San Jose 4:2 a drží druhou divokou kartu pro účast v play off, ztrácejí pouhý bod a navíc mají tři duely k dobru. "Předvádíme nejlepší hokej ve správný čas, ale pořád je před námi spousta práce," upozornil gólman Roberto Lungo, jenž si za 39 chycených střel vysloužil ocenění pro muže zápasu.

Šestadvacetiletý Mrázek musel strávit třetí prohru v řadě. Po přestupu z Detroitu třikrát vychytal Flyers vítězství a inkasoval pouhé čtyři branky, ale pak během tří startů pustil 14 střel. "Nechytal jsem dobře. Sice jsme v prvních 40 minutách neskórovali, ale mohlo to být jen o gól nebo o dva a měli bychom šanci. Musím tým víc podpořit," uvedl Mrázek. "V obraně jsme hráli špatně, Florida dobře kombinovala. Měli jsme předvést mnohem lepší výkon," přidal se Gudas.

Vedoucí tým Západní konference Nashville porazil Colorado 4:3 v prodloužení a osmou výhrou v řadě vyrovnal klubový rekord z října 2005. Zadák Ryan Ellis se na úspěchu Predators podílel třemi body (1+2). Dvěma góly a jednou asistencí zase finský útočník Patrik Laine dovedl Winnipeg k triumfu 3:2 v Carolině.