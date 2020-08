Na kanonádě Tampy se podílel i Palát, Vladař si odbyl premiéru

Hokejový útočník Ondřej Palát se podílel gólem a přihrávkou na kanonádě Tampy Bay, která ve 2. kole play off NHL přehrála Boston 7:1 a ujala se v sérii vedení 2:1. Na straně poražených si připsal asistenci David Pastrňák a do branky se za stavu 1:4 dostal Daniel Vladař, který si odbyl premiéru v soutěži.

Další český gólman Pavel Francouz si připsal v NHL první výhru v play off, poté co Colorado i díky jeho 33 zásahům zdolalo Dallas 6:4 a snížilo stav série na 1:2. Philadelphia promarnila třígólový náskok, ale nakonec zdolala New York Islanders 4:3 v prodloužení a vyrovnala na 1:1.

Palát, který o den dříve rozhodl o výhře Tampy Bay v prodloužení, otevřel ve třinácté minutě skóre v přesilové hře. Český útočník se prosadil i se štěstím, jeho střelu z pravého kruhu bez přípravy přizvedl hokejkou Zdeno Chára do horního růžku. O patnáct sekund později zvýšil Yanni Gourde a další faul Bostonu potrestal v úvodu druhé třetiny střelou od modré Michail Sergačjov.

Brad Marchand snížil a asistenci si u jeho trefy připsal Pastrňák. Havířovský rodák bodoval ve všech pěti zápasech letošního play off, do kterých nastoupil (2+7). Tampa Bay ale ve 29. minutě využila třetí početní výhodu v utkání, když Palátovu střelu dorazil Alex Killorn, a vyhnala z branky Jaroslava Haláka.

Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Tampa Bay ho v soutěži přivítala třemi góly v rozmezí 36. až 44. minuty. Českého brankáře si nejprve vychutnal v úniku forhendovou kličkou Brayden Point. Z dalšího přečíslení udeřil Killorn a po hezké kombinaci završil gólový účet Nikita Kučerov, který byl se čtyřmi body (1+3) vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Vladař si připsal dvanáct zákroků.

Francouz si připsal po restartu NHL čisté konto ve skupině o nasazení do play off, ve vyřazovací části se teď dočkal první výhry ve čtvrtém startu. V 1. kole s Arizonou chytal při jediné prohře Colorada, Avalanche pak s ním v sestavě ztratili první dva zápasy s Dallasem (3:5 a 2:5). Český gólman naskočil do série se Stars po první třetině úvodního zápasu, kdy vystřídal zraněného Philippa Grubauera.

Varlamov vytvořil klubový rekord, pak byl střídán

Ve středu Francouz inkasoval ve 12. minutě, Colorado ale ovládlo druhou třetinu a otočilo na 3:1. Dallas odpověděl stejným způsobem v rozmezí 45. až 51. minuty a vedl 4:3. Už za 75 sekund ale vyrovnal Mikko Rantanen a pátý gól dal vzápětí Nazem Kadri. První výhru v sérii zpečetil při power play Pierre-Edouard Bellemare.

Gólman Islanders Semjon Varlamov vychytal v minulých dvou utkáních čisté konto a po pár sekundách zápasu vytvořil nový klubový rekord v play-off v neprůstřelnosti (138 minut a 17 sekund). Kouzla ho ale rychle zbavil dvěma trefami Kevin Hayes a ještě v první třetině ho překonal Sean Couturier. Ruský gólman byl po třetí brance střídán.

Anders Lee snížil zhruba v polovině utkání při vyloučení Jakuba Voráčka, další dvě branky Islanders vstřelili Anthony Beauvillier v 52. a Jean-Gabriel Pageau v 58. minutě. S Philadelphií ztracené vedení ale neotřáslo a v čase 62:41 rozhodl o její výhře obránce Philippe Myers.