Nabídla z NHL nepřišla, bývalý hráč Detroitu posílí Třinec.

Hokejisty mistrovského Třince posílil útočník Andrej Nestrašil, který marně čekal na nabídku z NHL. Bývalý hráč Detroitu a Caroliny, jenž strávil uplynulé dvě sezony v KHL, si odbude extraligovou premiéru v nedělním utkání proti Hradci Králové. S třineckým klubem má dohodu, že v případě lukrativní nabídky ze zahraničí může za určitých podmínek odejít.

"Doufal jsem, že by mi letos mohl vyjít kemp v NHL, ale nedostal jsem nabídku jít na zkoušku, takže jsme s agentem začali řešit Evropu a Rusko. Chtěl jsem hlavně co nejdříve hrát, protože herní praxe je pro hokejistu nejdůležitější. Nechtěl jsem sedět na gauči a čekat, jestli se něco objeví, anebo ne," uvedl Nestrašil na webu Třince, jehož nabídku proto uvítal. "Je to super tým, který na jaře vyhrál extraligu. Má krásné zázemí a jsem opravdu rád, že jsem tady," řekl účastník loňského mistrovství světa v Dánsku, který dnes absolvoval s Oceláři první trénink.

Osmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie odehrál v letech 2014 až 2017 v NHL 128 zápasů s bilancí 17 branek a 31 asistencí. Jeho působení v elitní zámořské lize narušila zlomenina obratle v roce 2016. Předtím v roce 2013 vybojoval s detroitskou farmou Grand Rapids Griffins v AHL Memorial Cup. V KHL nastupoval v posledních dvou letech za Nižněkamsk.

"Andrej je na extraligu nadstandardní hráč. On i my se teď nacházíme v období, kdy si můžeme vzájemně pomoct. Proto jsme se také gentlemansky dohodli, že pokud by obdržel nabídku z kategorie, která se neodmítá, nebudeme mu bránit," uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. "Je to hráč v ideálním hokejovém věku, navíc je zdravě hladový, poté co mu nevyšla snaha dostat se zpátky do NHL. Má výborné fyzické parametry, proto od něj očekáváme, že přinese i potřebný důraz před brankou."

Nestrašil nevylučuje, že v Třinci zůstane. "Plán je takový, že bychom si v této chvíli navzájem rádi pomohli a udělám vše pro to, dokud tady budu, aby se týmu co nejvíc dařilo. Neřeším teď, co bude třeba za měsíc. A pokud bych zůstal v Česku, tak je pro mě Třinec top týmem," uvedl Nestrašil, který pomůže třinecké ofenzivě při rozsáhlé marodce.