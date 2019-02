Nashville a San Jose hlásí významné posily. Columbus sází all-in

Odteď už žádné výměny. Zámořská hokejová NHL ukončila v pondělí večer možnosti přestupů mezi týmy. Sezonu musejí dohrát s tím, co mají k dispozici. Hodně aktivní byl na hráčském trhu Columbus. Z velkých posil se mohou těšit také Nashville a San Jose. Oba celky už před sezonou patřily mezi nejužší okruh favoritů na zisk Stanley Cupu a před začátkem play-off své šance na úspěch ještě zvýšily.

Buď sehnat co nejlepší posilu pro vyřazovací boje, nebo výměnou za hvězdu týmu získat mladé talenty a přebudovat kádr do budoucna. Přesně takhle přemýšlejí manažeři hokejových týmů v NHL ke konci přestupního období, které skončilo úderem pondělní 21. hodiny. Ani letos se uzávěrka nevyhnula velkým jménům.

Od podzimu se hodně spekulovalo o Philadelphii, jak bude aktivní vzhledem k nepříliš vydařené sezoně. Ani Jakub Voráček nemohl být v klidu. V novém roce ale Flyers zabrali a mají na play-off ještě určitou šanci. Český útočník tak v klubu zůstal, naopak řeči okolo Waynea Simmondse se naplnily. Třicetiletý útočník sice letos zaostává za svými výkony z minulých let, ale budoucímu zaměstnavateli Nashvillu se výrazně hodí do už tak nabitého kádru.

Hodně rušno na západě

Predátoři disponují vyrovnaným kádrem, před uzávěrkou přestupů se ale rozhodli posílit o silové typy útočníků. Tuto variantu jim pomohl vyřešit právě Simmonds a také Brian Boyle, který přišel z New Jersey. Nashville navíc potřeboval zareagovat na Winnipeg, který do svého kádru přivedl typově podobného útočníka Kevina Hayese z New York Rangers. Předloňský finalista byl vůbec na trhu hodně aktivní a postaral se o jednu z nejzajímavějších výměn letošní uzávěrky přestupů, když do kádru přivedl šikovného Fina Mikaela Grandlunda z Minnesoty a opačným směrem poslal Kevina Fialu.

Mezi kandidáty na Stanley Cup tradičně patří San Jose, které do svého kádru přivedlo produktivního hráče za poměrně levnou protihodnotu. Žraloci mají letos výbornou palebnou sílu, pět hráčů včetně Tomáše Hertla se už dostalo přes hranici dvaceti gólů. K nim přibude Švéd Gustavy Nyquist, který sice tolik branek nedává, ale dokáže je připravovat svým spoluhráčům. Letos už si připsal 33 nahrávek a to je přesně to, co se aktuálně druhému týmu na západě výborně hodí. O finalistovi Západní konference se s největší pravděpodobností rozhodne právě z trojice Nashville, Winnipeg a San Jose.

Do kádru Las Vegas přišlo zvučné jméno v Marku Stoneovi z Ottawy. Zlatí Rytíři získali do svých řad všestranného hokejistu a jednoho z nejlepších bránících útočníků, kteří se dokážou prosadit i před brankou soupeře. "Hráči tohoto typu nejsou dostupní moc často. Věřím, že je jeden z nejlepších v NHL a pomůže nám zlepšit náš tým," řekl na adresu nové posily generální manažer Vegas George McPhee.

Riskantní sázka v Ohiu

Ottawa, která se v aktuální sezoně plahočí u dna celé ligy, hojně prodávala svá útočná esa, a naopak posilovala obranu. Kromě Stonea se totiž zbavila Matta Duchenea a Ryana Dzingela, kteří našli nové působiště v Columbusu. Blue Jackets patřili k nejaktivnějším týmům na přestupovém trhu. Posily z hlavního města Kanady mohly signalizovat odchod hvězdného Rusa Artěmiho Panarina, ale ten zůstal. Nicméně všem končí po sezoně smlouva a tým z Ohia sází na letošní jaro all-in - v pokerové terminologii všechno - a buď vyhraje, nebo ztratí vše.

Doposud totiž ještě nevyhrál v play-off ani jednu sérii ze čtyř pokusů a letos chce smolnou šňůru přerušit a dostat se dál, nejlépe až na vrchol. Proto v týmu udržel hvězdy typu Panarina nebo jeho krajana v brance Sergeje Bobrovského. O oba byl na trhu zájem, ale generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen je odmítl prodat. "Nikdy jsem s nimi nechtěl obchodovat. Nebyla žádná nabídka, která by nám teď nebo do budoucna dávala smysl. Měl jsem snadné rozhodování," řekl jediný evropský generální manažer v NHL.

Columbus kromě výše zmíněných posil přivedl ještě beka Adama McQuaida z New Yorku Rangers a z New Jersey brankáře Keitha Kinkaida, který by měl krýt záda Bobrovskému. Blue Jackets však hrozí, že pokud neuspějí, jen těžko udrží stávající kádr. Zvláště když dvěma největším hvězdám končí po sezoně smlouva a zatím se vyjadřují spíše negativně k dalšímu prodloužení. Jako volní hráči se prvního července ocitnou i všechny nově příchozí posily, pokud s týmem neprodlouží smlouvu do konce června. V příští sezoně by se tedy klidně mohl propadnout na místa, kde dlouhá léta před tím působil, blízko dna Východní konference.