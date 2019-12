Nečas dal vítězný gól Caroliny, Mrázek pomohl v bráně

Útočník Martin Nečas vstřelil v NHL rozdílový gól při výhře hokejistů Caroliny 6:4 nad nejlepším týmem ligy Washingtonem. Petr Mrázek podpořil vítězství Hurricanes 25 zákroky. Za poražené asistoval Radko Gudas v předposlední minutě u poslední branky zápasu. Filip Zadina a Filip Hronek přihráli na jeden gól Detroitu, který podlehl na ledě Floridy 4:5. Radim Šimek přispěl přihrávkou k výhře San Jose 6:1 nad Philadelphií.

Carolina vedla na začátku druhé třetiny 2:0 a vždy dokázala odpovědět na snížení Washingtonu. Nečas zvýšil na 5:3, když se při dorážce neukvapil a forhendovou kličkou zasunul puk do prázdné branky. Dvacetiletý český hráč skóroval v sezoně podeváté. Poslední slovo měl v utkání Richard Pánik, který tečoval Gudasovu střelu od modré čáry. Mrázek inkasoval čtyři branky potřetí za sebou.

