Nečas zaznamenal čtyři body, dařilo se i "českým medvědům"

NHL: Toronto - Carolina 8:6 (3:2, 0:3, 5:1) Branky: 52. a 52. Marner, 1. Spezza, 4. W. Nylander, 6. Tavares, 43. Matthews, 52. Barrie, 59. Engvall - 20. a 36. Nečas, 36. a 46. Haula (na obě Nečas), 14. B. McGinn, 37. Svečnikov. Střely na branku: 39:41. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 54:09 minuty, inkasoval čtyři góly z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procenta. Diváci: 19.176. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Tavares (oba Toronto), 3. Nečas (Carolina). Minnesota - Calgary 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Branky: 25. Eriksson Ek, 30. Kunin, 58. E. Staal. Střely na branku: 34:22. Diváci: 17.596. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Eriksson Ek, 3. Kunin (všichni Minnesota). Boston - Washington 7:3 (4:0, 1:1, 2:2) Branky: 19. a 60. Bergeron (na první Pastrňák a Krejčí), 6. DeBrusk (Krejčí), 14. Marchand (Pastrňák), 14. Bjork, 27. Coyle, 57. Krejčí - 35. Ovečkin, 56. Eller (Vrána, Gudas), 58. Hathaway. Střely na branku: 17:42. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Coyle, 3. Krejčí (všichni Boston). Tampa Bay - Florida 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) Branky: 16. a 59. Hedman (na první Palát), 1. B. Point, 19. Sergačjov (Palát), 26. Killorn, 30. Kučerov - 23. Huberdeau. Střely na branku: 34:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. B. Point, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay). NY Islanders - Columbus 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Branky: 7. Lee, 34. Barzal - 27. Stenlund, 30. Gerbe, 57. Gavrikov. Střely na branku: 37:35. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Gavrikov (Columbus), 2. Barzal (NY Islanders), 3. Gerbe (Columbus). Philadelphia - NY Rangers 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) Branky: 40. a 56. Sanheim, 48. a 58. K. Hayes, 60. Aube-Kubel (Voráček) - 27. Fast. Střely na branku: 30:35. Diváci: 19.776. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes, 2. Hart, 3. Sanheim (všichni Philadelphia). Ottawa - Buffalo 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Branky: 20. a 46. Pageau, 59. B. Tkachuk - 36. Girgensons. Střely na branku: 29:44. Diváci: 11.838. Hvězdy zápasu: 1. C. Anderson, 2. Pageau, 3. B. Tkachuk (všichni Ottawa). Nashville - Arizona 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Branky: 19. F. Forsberg, 28. Arvidsson, 50. Josi - 39. Crouse, 51. Chychrun. Střely na branku: 41:28. Diváci: 17.697. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Arvidsson, 3. Rinne (všichni Nashville). Winnipeg - Montreal 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) Branky: 12. Connor, 37. Laine - 16. a 17. Tatar, 25. a 29. Danault, 40. Domi, 52. Lehkonen. Střely na branku: 29:48. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Danault, 2. Tatar, 3. Suzuki (všichni Montreal). Chicago - New Jersey 1:7 (1:1, 0:4, 0:2) Branky: 4. Z. Smith (Kämpf) - 15. J. Hughes, 21. P.K. Subban, 28. Severson, 31. Hayden (Zacha), 38. Zajac, 41. Coleman, 59. Zacha. Střely na branku: 33:44. Diváci: 21.559. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Severson, 3. Hayden (všichni New Jersey). Vancouver - Edmonton 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Branky: 12. Motte, 45. Horvat, 54. Q. Hughes, 60. Eriksson - 16. Nugent-Hopkins, 24. Klefbom. Střely na branku: 28:29. Diváci: 18.851. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes (Vancouver), 2. Klefbom (Edmonton), 3. Horvat (Vancouver). Vegas - Colorado 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) Branky: 11. Reaves (Nosek), 32. Pacioretty, 43. Carrier - 5. a 37. Bellemare, 15. Nieto, 18. Kadri, 35. Landeskog, 44. Rantanen, 57. Ničuškin. Střely na branku: 32:38. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 90,63 procent. Diváci: 18.425. Hvězdy zápasu: 1. Bellemare, 2. Ničuškin, 3. Francouz (všichni Colorado). Los Angeles - St. Louis 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Branky: 19. Iafallo - 5. a 13. B. Schenn, 6. Schwartz, 12. Dunn. Střely na branku: 30:28. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Pietrangelo, 3. Bortuzzo (všichni St. Louis).