Nedomanský bude jako druhý Čech uveden do hokejové Síně slávy

Se 163 góly je hokejový útočník Václav Nedomanský (75) nejlepším střelcem v historii české i československé reprezentace, má devět medailí z mistrovství světa včetně zlata z roku 1972, ze dvou olympiád si odvezl stříbro a bronz. "Big Ned" se prosadil i v zámoří, v NHL prošlapával cestu svým nástupcům. Bývalý vyhlášený kanonýr a člen Síně slávy českého nebo slovenského hokeje bude 12. listopadu uveden do hokejové Síně slávy v Torontu jako druhý Čech po brankáři Dominiku Haškovi.

Urostlý střední útočník Slovanu Bratislava patřil na přelomu 60. a 70. let k nejlepším hokejistům starého kontinentu, za Československo nastřílel v 220 zápasech rekordních 163 gólů. V letech 1965-1974 se zúčastnil deseti světových šampionátů za sebou, třikrát byl vybrán do all stars týmu MS a v roce 1974 byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje.

V témž roce emigroval přes Švýcarsko do zámoří, nikoliv však do NHL, ale do konkurenční WHA. V tvrdé soutěži patřil Nedomanský k největším hvězdám, během necelých čtyř sezon, v nichž oblékl dresy týmů Toronto Toros a Birmingham Bulls, zaznamenal 141 branek. Do NHL naskočil až v 33 letech, přesto v ní stačil v barvách Detroitu, New York Rangers a St. Louis odehrát 428 utkání s bilancí 125 gólů a 283 kanadských bodů.

"Neměl jsem jinou možnost než uspět. Nemohl jsem si z existenčních důvodů dovolit opustit profesionální sport. Přijdete ve třiceti a komunikujete na úrovni pětiletého dítěte. Nemluvil jsem, mnoha věcem jsem nerozuměl a pomoc žádná nebyla. Ještěže se hrál hokej. Když jsem dokázal, že jsem lepší než ostatní, začali si mě vážit," řekl Nedomanský.

Brusle pověsil na hřebík až na prahu čtyřicetin v roce 1983. Poté se nějaký čas věnoval trénování, vedl německý Schwenningen a rakouský Innsbruck. Později začal působit jako skaut v NHL, postupně pracoval pro Los Angeles, Nashville a od roku 2016 pro Vegas. Zastával rovněž funkci konzultanta u slovenské reprezentace, byl skautem výběru Evropy pro Světový pohár.

S hokejem začínal Nedomanský v rodném Hodoníně, kvůli vysokoškolskému studiu přešel počátkem 60. let do Bratislavy, kde se v dresu Slovanu stal čtyřikrát nejlepším ligovým kanonýrem a třikrát i nejproduktivnějším hráčem. Během 12 sezon v nejvyšší soutěži si v 419 zápasech připsal 369 gólů. S 532 trefami v lize a reprezentaci je v Klubu hokejových střelců třetí za Milanem Novým a Vladimírem Růžičkou.

O robustního centra s vynikající střelou zápěstím, který byl od roku 1968 pravidelně nejlepším kanonýrem čs. mužstva na vrcholných turnajích, se brzy začali zajímat zámořští skauti. Na počátku 70. let se již rýsoval jeho oficiální přestup do Atlanty Flames, ale nakonec ho úřady zatrhly. To byl také jeden z hlavních důvodů Nedomanského ilegálního odchodu, kvůli němuž se do rodné země mohl znovu podívat až po listopadu 1989.

Momentálně tráví podruhé ženatý Nedomanský většinu času v Kalifornii. Se synem z prvního manželství Václavem, jenž se kdysi zkoušel prosadit v extralize i v nižších zámořských soutěžích, připravuje dokument mapující jeho životní příběh. Kromě něj má ještě dcery Victorii a Julii.

"Měl jsem dlouhodobé zdravotní problémy, ale teď jsem poslední roky v pořádku. Těší mě, že jsem pořád okolo hokeje," prohlásil před časem Nedomanský, který vlastní americký i kanadský pas.