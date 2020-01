Nejhorší nájezd historie? Marchand při rozjezdu minul puk

Skvělý zápas plný zvratů a gólů dovršila nevídaná situace. Utkání NHL mezi Philadelphií a Bostonem, které se hrálo z pondělí na úterý, dospělo až do nájezdů, kde v páté sérii hostující hokejista Marchand musel proměnit, aby udržel svůj tým ve hře. Jenže jeho pokus skončil už na puntíku na polovině hřiště.

Diváci se bavili. Domácí Flyers sice takřka od úvodu museli otáčet skóre, ale ani třígólový deficit pro ně nebyl problém. I za přispění dvou asistencí Jakuba Voráčka se jim povedlo dostat klání do prodloužení, respektive do penaltového rozstřelu.

Čtyři série excelovali brankáři obou celků, až v páté se dokázal prosadit domácí Konecny. Za Bruins se rozjel Marchand a věděl, že pokud nedá, bonusový bod získá Phily. Zkušený útočník a známý provokatér se rozjel a nic. Puk nechal za sebou. Hala vybouchla nadšením a trochu i ironickým smíchem.

Co se to právě stalo? Pastrňákův spoluhráč z lajny se kotouče lehoučce dotkl a jel dál bez něj. To v tu chvíli znamenalo neplatný pokus. Rozhodčí se sjeli k sobě a po krátké poradě rozpažili, čímž rozjásali ještě více domácí příznivce, kteří samozřejmě toto pravidlo znali a ve většině věděli, že je konec.

"Je nešťastné prohrát takovým způsobem. Ale měli jsme být lepší, když jsme vedli," pravil po utkání Marchand pro web Bruins. Připomněl tím vedení Bostonu 5:2, které ještě ve 32. minutě drželi. K němu přispěl jedním gólem i český ostrostřelec David Pastrňák.

Nepovedený nájezd Marchanda, jenž ihned obletěl celý svět, tak jen potvrdil sezónní mizérii v této dovednostní disciplíně. Boston prohrál všech sedm penaltových loterií.