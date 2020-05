Nevěří v restart? Kanadské kluby vrací peníze permanentkářům

Kanadské kluby NHL začaly vracet peníze držitelům celoročních permanentek. Podle agentury Canadian Press je to další důkaz, že se hokej kvůli koronavirové pandemii už v této sezoně na kanadské stadiony nevrátí a liga dá přednost dohrání bez diváků na neutrálních místech v USA.

Vedle vrácení peněz nabídla sedmička kanadských klubů příznivcům rovněž možnost slev na příští ročník. "Je zjevné, že žádná možnost (pokračování sezony NHL) nezahrnuje další zápasy před diváky v Bell MTS Place," uvedlo vedení Winnipegu v e-mailu pro držitele předplacených vstupenek.

Koronavirová pandemie přerušila ligu 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Ta by se už podle návrhu, s nímž v tomto týdnu souhlasil výkonný výbor hráčské asociace, nedohrávala a šlo by se rovnou do play off na základě bodového průměru.

Místo obvyklých 16 týmů by se ve vyřazovací části představilo 24 mužstev. Hrát by se mohlo bez diváků v Las Vegas, dalšími zmiňovanými kandidáty jsou Columbus, Nashville, Raleigh a St. Paul. Hovořilo se i o kanadském Edmontonu.