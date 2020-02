NHL: Kubalík překonal Ritticha, Pastrňák s Matthewsem v úniku

Útočník Dominik Kubalík překonal v NHL Davida Ritticha, ke gólu přidal i asistenci a pomohl Chicagu k výhře 8:4 v Calgary. Český brankář byl ve 26. minutě za stavu 2:4 střídán. Pavel Francouz se postavil po zranění Philippa Grubauera na začátku třetí třetiny do branky Colorada, které v utkání pod širým nebem podlehlo Los Angeles 1:3. David Pastrňák zpečetil 42. gólem v sezoně výhru Bostonu 4:1 nad Detroitem.

Kubalík asistoval u první branky zápasu, kterou dal z přečíslení Jonathan Toews, a záhy se zapsal i mezi střelce. Český útočník se uvolnil před brankou a Toewsovu přihrávku od zadního mantinelu poslal pohotově za Rittichova záda. Plzeňský rodák tím dostal Chicago v desáté minutě do vedení 2:1 a díky 23. gólu v sezoně si upevnil vedení v tabulce střelců mezi nováčky. Má teď náskok pěti gólů před Victorem Olofssonem z Buffala.

Calgary na Kubalíkův gól rychle odpovědělo, poté co se podruhé v zápase prosadil Sam Bennett. Chicago ale dvěma slepenými góly v rozmezí 64 sekund vyhnalo Ritticha z branky. Český brankář si připsal jedenáct zákroků a inkasoval čtyřikrát ve druhém utkání za sebou.

Calgary v polovině zápasu snížilo, ale hosté v závěru prostřední třetiny dvěma zásahy během 27 sekund odskočili na 6:3. Situace se zopakovala i v závěrečné třetině - po snížení Eliase Lindholma kontrovalo Chicago dvěma góly. "Nebránili jsme dobře, dopouštěli jsme se hodně ztrát. Nabídli jsme jim hodně přečíslení a šancí, čehož využili," řekl Bennett.

Francouzův kolega se zranil

Obránce Colorada Ian Cole se snažil zastavit průnik Austina Wagnera a zadkem srazil spoluhráče Grubauera k ledu. Otřesený gólman přenechal místo Francouzovi ve 43. minutě za stavu 1:1. Domácí trenér Jared Bednar po utkání ještě nevěděl, jaké vážné je zranění německého brankáře. Zápas rozhodl v čase 59:05 střelou z mezikruží Tyler Toffoli, který následně při hře bez brankáře zkompletoval hattrick.

Toffoli je prvním hráčem v historii NHL, který skóroval třikrát v utkání pod širým nebem. "Před vhazováním mi (Anže Kopitar) řekl, ať se uvolním, abych dal gól do prázdné branky. A když jsem ji měl trefit, byl to pro mě asi nejvíce stresující okamžik v životě. Ale vyšlo to," oddychl si úspěšný střelec.

Ale jinak si Toffoli odnesl spoustu vzrušujících momentů z utkání, které se hrálo na fotbalovém stadionu v areálu Akademie leteckých sil USA v Colorado Springs. Zápas se uskutečnil v nadmořské výšce okolo dvou tisíc metrů, teploty klesly k minus dvaceti a bylo větrno.

"Na střídačce jsme se po sobě koukali a ptali se jeden druhého, jestli fakt tolik mrzne," přiznal Toffoli, který svou gólovou hokejku nechal jednomu z kadetů. "To, co dělají pro naši zem na celém světě, je působivé. Nebylo to těžké rozhodnutí," dodal. Na straně vítězů si utkání pod širým nebem, které bylo vyprodané (43 574 lidí), zahrál i Martin Frk.

Jubilant Krejčí

Pastrňák dovršil v 54. minutě výsledek, poté co po krásném průniku Brada Marchanda trefil odkrytou branku. Výhru si užil i David Krejčí, který odehrál 900. zápas v NHL a všechny v dresu Bostonu. "Je to hezké číslo," uvedl Krejčí, který v jubilejním zápase nebodoval. "Jsem šťastný, že jsem tu tak dlouho. Jsem si jistý, že až skončím a ohlédnu se za svou kariérou, tak všechny tyhle věci docením," dodal.

Pastrňák si díky gólu vytvořil nový osobní rekord s 82 kanadskými body v jednom ročníku. Český útočník má na kontě 42 branek a v tabulce střelců se o vedení dělí s Austonem Matthewsem, který v sobotním programu pomohl jedním gólem k výhře Toronta 4:2 v Ottawě.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu, který prohrál na ledě Arizony 1:3, ztrácí na oba útočníky dvě branky. Ruský útočník neskóroval v posledních čtyřech zápasech, před touto sérií přitom nasázel tři hattricky v šesti utkáních.

Boston vede NHL o bod před Tampou Bay, která porazila Philadelphii 5:3 a připsala si desátou výhru za sebou. Lightning zároveň poprvé v historii klubu zvítězili na svém ledě v jedenácti utkáních v řadě.

Minnesota v premiérovém utkání pod vedením trenéra Deana Evasona prohrála doma se San Jose 0:2. Hlavním strůjcem výhry Sharks, kteří budou do konce sezony postrádat opory Tomáše Hertla a Erika Karlssona, byl Martin Jones. Zkušený gólman kryl 39 střel a připsal si první nulu v sezoně.

Montreal ztratil doma v utkání s Dallasem, za který zůstal mezi náhradníky Roman Polák, vedení 3:0 a prohrál 3:4 v prodloužení. Kouč Claude Julien byl rozčarován některými verdikty rozhodčích "Měli jsme hrát více přesilových her. Někteří lidé by potřebovali nést odpovědnost za zápas. Museli jsme bojovat se dvěma týmy," postěžoval si.

Leon Draisaitl si připsal při výhře Edmontonu 4:1 na ledě Floridy desátý vítězný gól v sezoně. Tolik rozdílových branek vstřelil naposledy Jari Kurri v sezoně 1986/87.