NHL zná postupující do bojů o Stanley Cup, Češi v noci zářili

Hokejisté Radko Gudas a Jakub Voráček se v sobotním utkání NHL podíleli asistencí na postupu Philadelphie do play-off po výhře 5:0 nad NY Rangers. Útočník David Pastrňák 34. gólem v sezoně vyrovnal osobní maximum z uplynulé sezony a přispěl k triumfu Bostonu 5:2 proti Ottawě. Obránce Michal Kempný brankou a nahrávkou pomohl Washingtonu porazit New Jersey 5:3. Hostům nestačily ani dvě přihrávky Pavla Zachy. Trefil se i Ondřej Palát, který nezabránil prohře Tampy Bay s Carolinou 2:3 v prodloužení.

V základní části NHL už zbývá odehrát pouze dnešní zápas Bostonu s Floridou, jenž byl kvůli špatnému počasí odložen z 4. ledna. Play-off začne ve středu 11. dubna.

Vítězná akce Philadelphie se zrodila v 7. minutě při signalizované početní výhodě, kdy se od těla obránce Ivana Provorova odrazil puk mezi tři tyče. Pro Voráčka šlo o 65. asistenci a celkově 85. bod v ročníku. V 33. minutě kapitán Claude Giroux zakončením v přesilové hře zaokrouhlil osobní statistiky na rovných 100 bodů. Třicetiletý Kanaďan rozšířil bodovou sérii na deset zápasů, v nichž zaznamenal 19 bodů.

Giroux se po Connoru McDavidovi z Edmontonu a Nikitu Kučerovovi z Tampy Bay stal třetím hráčem v sezoně, který pokořil stobodovou hranici. Tohoto milníku dosáhl jako šestý hokejista v klubové historii.

Definitivně pak Flyers o postupu do nadstavbové části sezony na úkor Floridy rozhodli v 38. minutě poté, co Michael Raffl a Giroux skórovali v rozmezí šesti sekund. Na první trefě se přihrávkou podílel zadák Gudas. V závěrečné třetině završil Giroux první hattrick v základní části. "Už před zápasem bylo vidět jeho sebevědomí. Třemi góly tým hodně nabudil," uvedl gólman Brian Elliott.

Philadelphia v prvním kole play-off vyzve v pensylvánském derby úřadující šampiony z Pittsburghu. Flyers se přitom počátkem prosince nacházeli po šňůře deseti porážek v řadě v rámci celé ligy na čtvrtém místě od konce. Stali se tak teprve čtvrtým mužstvem v dějinách NHL, které po sérii minimálně deseti neúspěchů po sobě dosáhlo na play-off.

"Během té šňůry jsme v některých utkáních nehráli tak špatně, jak by se mohlo zdát. Nevzdali jsme se a bojovali jsme jeden za druhého. Je to skvělý pocit," prohlásil jednadvacetiletý Provorov. "Čeká nás spousta těžkých zápasů. Jsme hrdí, kam jsme se ohledem na průběh sezony dostali, ale musíte to hodit za hlavou a začít zase pracovat," podotkl Elliott.

Sestřih utkání zde:





Brankáři Ondřej Pavelec z Rangers a Petr Mrázek z Flyers sledovali duel ze střídačky. Útočník Newyorčanů Filip Chytil spolu s Liasem Anderssonem a Stevenem Fogartym putovali po zápase zpátky do farmářského celku Hartfordu v AHL. Na lavičce Rangers skončil po pěti sezonách kouč Alain Vigneault.

Pastrňák vyrovnal na 1:1 v 29. minutě v přesilové hře pohotovou střelou z levého kruhu, na níž mu nabil Patrice Bergeron. O 51 sekund později strhl centr Tommy Wingels vedení na stranu Bruins. Domácí do konce druhé části udeřili ještě jednou. Senators se v poslední dvacetiminutovce přiblížili na dostřel, ale Boston v závěru přidal dvě branky.

Pastrňákova trefa zde:

Bruins díky zaváhání Tampy v Carolině mohou pomýšlet na vítězství v Atlantické divizi i celé Východní konferenci. V dnešní dohrávce k tomu musí porazit Floridu. "Bylo to důležité utkání. Chtěli jsme si spravit náladu, protože v uplynulých zápasech se nám moc nevedlo. Je dobré, že to teď máme ve vlastních rukách," řekl Pastrňák.

"Ať už to dopadne jakkoli, nenarazíte v play-off na jednoduchého protivníka. Každý tým, který postoupí, je kvalitní. Není to o tom, proti komu nastoupíte, ale o poctě být první. Dodá nám to sebevědomí," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Tampě stačila k ovládnutí konference výhra, ale už po úvodním dějství musela dotahovat dvougólové manko. Lightning snížili ve druhé třetině a v 52. minutě srovnal Palát střelou z první po přihrávce J.T. Millera. Bod navíc vystřelil Hurricanes útočník Elias Lindholm.

Kempný v 24. minutě tvrdým projektilem překonal Coryho Schneidera a zvýšil na 3:1. Devils se na přelomu druhé a třetí části díky dvěma nahrávkám Zachy vrátili zpátky do hry, ale ruský kanonýr Alexandr Ovečkin druhým gólem večera a celkově 49. v ročníku rozhodl o výhře domácích. Kapitán Washingtonu posedmé v kariéře ukořistí Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části, jelikož už ho nikdo ze střelců Bostonu a Floridy nemůže dohnat.

Pojistku přidal forvard André Burakovsky, jemuž Kempný poslal před branku přesný pas. Sedmadvacetiletý rodák z Hodonína se dočkal ocenění pro druhou hvězdu večera. Washington bude v úvodním kole play-off čelit Columbusu, který na ledě vítěze základní části Nashvillu podlehl 2:4. Hattrickem se o úspěch Predators postaral útočník Filip Forsberg.

Nashville vyzve v prvním kole vyřazovacích bojů Colorado, které zdolalo St. Louis 5:2 a ukořistilo poslední volnou vstupenku do play-off v Západní konferenci. Avalanche postoupili do bojů o Stanley Cup poprvé od roku 2014, Blues naopak nenavázali na předchozích šest účastí.

Obhajoby Art Ross Trophy za vítězství v produktivitě se dočká McDavid, který se na výhře Oilers 3:2 po samostatných nájezdech nad Vancouverem podílel dvěma přihrávkami. Za Canucks odehrála poslední zápas dvojčata Daniel a Henrik Sedinovi, kteří 18 let v NHL strávili pouze v v tonto klubu.

McDavid má na hráče Bostonu a Floridy dostatečný náskok. Jednadvacetiletý lídr Edmontonu zakončil sezonu ziskem 108 bodů (41+67) v 82 duelech a o osm bodů si vylepšil osobní maximum z minulého roku.

Kanadský centr je prvním hráčem od Jaromíra Jágra, který kanadské bodování ovládl dvakrát po sobě. Druhému nejproduktivnějšímu hráči v historii soutěže se v dresu Pittsburghu v letech 1998 až 2001 podařilo zvítězit dokonce čtyřikrát v řadě.

Kapitán Dallasu Jamie Benn potřeboval na zkompletování čistého hattricku pouhých pět minut a 17 vteřin. U všech tref mu asistoval forvard Alexandr Radulov. Stars už tak po 14 minutách hry vedli nad Los Angeles 4:0. Kings dvěma góly zkorigovali stav a v prvním kole play off potkají nováčka a vítěze Pacifické divize Vegas, který v Calgary utrpěl debakl 1:7. Čtyři góly do sítě Golden Knights nasázel útočník Mark Jankowski.

Zbývajícími dvojicemi v úvodním kole vyřazovacích bojů v Západní konferenci jsou Winnipeg - Minnesota a Anaheim - San Jose.